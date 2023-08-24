Perché hai bisogno di un tunnel quando costruisci un tram?

Il tram T7 si inserisce sotto la RN7 e percorre 900 metri sotterranei tra l'altopiano e il centro della città di Juvisy. Questo percorso è il risultato di una riflessione sui tempi di percorrenza, sul rispetto dell'urbanizzazione esistente e sull'inserimento della tramvia nel centro della città di Juvisy. Il passaggio sotterraneo del tram T7 garantisce i migliori tempi di percorrenza e le condizioni di inserimento del tram limitandone l'impatto sul territorio.

Si tratta di mantenere tempi di percorrenza competitivi ma anche di facilitare l'inserimento del tram T7 tra l'altopiano di Juvisy-sur-Orge e il centro della città dove c'è una pendenza molto ripida (il tram ha una capacità limitata di attraversare le piste). Inoltre, il passaggio sotterraneo dovrebbe consentire un compromesso tra la salvaguardia del patrimonio boschivo del parco e la limitazione dell'impatto sugli edifici e sul traffico.