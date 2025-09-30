EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Quante stazioni sono previste sul percorso? Dove si trovano?
Aggiornato il
La porzione del tram T7 che sarà costruita tra Juvisy-sur-Orge e Athis-Mons per completare il collegamento con Villejuif comprende 6 stazioni, una delle quali è sotterranea:
- Juvisy RER, che alla fine sarà il capolinea del tram T7 tra Juvisy e Villejuif, consentirà un collegamento con la RER D e C e la rete di autobus locali di Juvisy-sur-Orge;
- Maréchal Leclerc che serve il centro della città di Juvisy-sur-Orge;
- Osservatorio, che è una stazione sepolta, situata sotto il Parvis de l'Observatoire (Juvisy-sur-Orge);
- Stade Delaune che serve il quartiere Noyer Renard e lo stadio (Athis-Mons);
- Piramide all'incrocio Piramide (Athis-Mons);
- Il Contin situato sulla RN7 (Athis-Mons / Paray Vieille Poste).
Pertanto, il tram T7 avrà un totale di 24 stazioni.