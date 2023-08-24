Quali effetti avrà l'arrivo del tram T7 sul traffico (RN7, Juvisy-sur-Orge, Val d'Athis...)?

L'arrivo del tram T7 è l'occasione per riqualificare la RN7 trasformandola in un vero e proprio boulevard urbano.

Tutti i sottopassaggi (stradali o pedonali) saranno rimossi. La RN7 includerà 2X2 corsie di traffico. La tramvia sarà inserita al centro delle corsie di traffico. A sud dell'incrocio della Piramide, le piste ciclabili saranno aggiunte a questi sviluppi.