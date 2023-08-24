Il tunnel avrà un impatto sull'ambiente? Il tunnel può avere un impatto sulle sorgenti del parco del municipio?

La sezione del tunnel del tram T7 è lunga circa 900 metri; Ha una parte coperta (tunnel e trincea coperta) di 510 metri e una parte di 240 metri in tramogge di accesso.

Il tunnel passerà abbastanza in profondità sotto il parco del municipio da non avere alcun impatto sul patrimonio costruito. La compensazione vegetale sarà implementata con almeno un albero ripiantato per ogni albero rimosso durante la fase di creazione del tunnel.

Le prime indagini sono state effettuate nel 2010, poi completate nel 2014, e dal 2018 al 2020, al fine di conoscere la costituzione del seminterrato a livello del parco del Municipio. Questi sondaggi hanno confermato la fattibilità del tunnel e definito metodi di costruzione adeguati all'ambiente. Inoltre, i conseguenti sondaggi e studi di progettazione del tunnel hanno permesso di proteggere le falde acquifere e le sorgenti dell'area, che saranno quindi molto poco influenzate da questa struttura sotterranea.

Sono stati effettuati studi idrogeologici (cioè acque sotterranee in relazione ai tipi di suolo) al fine di adattare la progettazione e le metodologie del lavoro alle caratteristiche dei suoli, delle falde acquifere e delle fonti.