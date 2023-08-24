Quale sarà la configurazione della stazione sotterranea dell'Osservatorio?

La stazione dell'Osservatorio, situata a 17 metri di profondità, sarà configurata più come stazione della metropolitana. L'accesso sarà dal piazzale dell'Osservatorio e dalla RN7 tramite ascensori, scale mobili e scale singole.

Questi accessi conducono ad un soppalco dove i viaggiatori possono scegliere la loro direzione.

In superficie, il piazzale antistante l'Osservatorio ospiterà i terminali di biglietteria e il parcheggio delle biciclette.

Inoltre, la stazione sarà dotata di tutti i dispositivi di sicurezza specifici per le stazioni sotterranee.