Perché il tram piuttosto che un altro mezzo di trasporto?

Ogni modalità di trasporto (treno, metropolitana, tram, autobus) risponde a un'esigenza specifica. La scelta della modalità è quindi determinata in base alle esigenze di viaggio di un territorio e alle stime del traffico.

Il tram facilita gli spostamenti da un sobborgo all'altro offrendo allo stesso tempo un buon servizio del territorio (interstazione di 500 metri). Si inserisce nella morfologia della città e consente di riportare i viaggiatori verso mezzi di trasporto più strutturati come la RER o le stazioni della metropolitana. È anche la risposta più appropriata alle stime del traffico sulla rotta considerata: sono attesi 48.000 passeggeri ogni giorno.

Grazie a una corsia dedicata e alla priorità ai semafori, il tram offre tempi di percorrenza affidabili e un'elevata frequenza di passaggio (4 minuti nelle ore di punta e 8 minuti nelle ore non di punta). Inoltre, il tram è un mezzo di trasporto non inquinante e silenzioso. Offre un'alta qualità del servizio rivolgendosi a tutti i tipi di pubblico: il tram è accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta.

Inoltre, la creazione di questo trasporto di superficie contribuirà anche alla riqualificazione e alla riqualificazione dell'ex RN7, che è un asse stradale attualmente poco valorizzato nell'attuale paesaggio urbano.