Qual è il costo del progetto? Chi finanzia?

Il costo del tram T7 tra Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge è stimato in 223,5 milioni di euro (valore 2011). Questa cifra include: studi e tutti i lavori di sviluppo e riqualificazione associati all'integrazione del sistema di trasporto.

Il costo dei treni aggiuntivi, necessari per la messa in servizio dell'estensione, è stimato in 33 milioni di euro IVA esclusa.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione, dal Consiglio Generale dell'Essonne e dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Île-de-France Mobilités finanzia il materiale rotabile (treni) e tutti i costi operativi.

Inoltre, Île-de-France Mobilités è la gestione del progetto.