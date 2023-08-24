Perché il tram T7 tra Athis-Mons e Juvisy?

La linea 7 del tram è stata inizialmente progettata per un collegamento da Juvisy-sur-Orge (stazione RER) a Villejuif (stazione della metropolitana Villejuif – Louis-Aragon, linea 7 della metropolitana).

Per motivi operativi, tecnici e finanziari, il progetto è stato inizialmente realizzato da Villejuif ad Athis-Mons. La tramvia è stata messa in servizio nell'ottobre 2013.

Il prolungamento del tram T7 tra Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge fa parte di un progetto globale i cui obiettivi principali sono:

migliorare gli spostamenti da periferia a periferia (che serve centri per l'impiego come Orly-Rungis, nonché negozi e strutture locali) e periferie a Parigi.

incoraggiare l'abbandono dell'uso dell'automobile privata a favore del trasporto pubblico

rafforzare l'offerta di trasporto pubblico nella Val-de-Marne e nell'Essonne grazie ai numerosi collegamenti creati con le varie modalità pesanti (metropolitana, RER C e D) e le numerose linee della rete di autobus locali.

Il prolungamento del tram T7 è anche l'occasione per:

riqualificare Avenue François Mitterrand (ex RN7) come boulevard urbano eliminando i sottopassaggi;

Riqualificare lo spazio pubblico per consentire una migliore convivenza tra le diverse modalità di spostamento (tram, auto, biciclette e pedoni).

L'arrivo del tram T7 al nodo di interscambio di Juvisy-sur-Orge consentirà di rivalutare il territorio attraversato a beneficio della qualità della vita (rivalutazione del centro della città di Juvisy-sur-Orge, riqualificazione di Avenue Estienne d'Orves ...)