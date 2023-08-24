EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Come saranno allestite le stazioni?
Le stazioni sono progettate per ospitare tram lunghi 33 metri. Le banchine saranno completamente accessibili.
La piattaforma della stazione del nodo di interscambio di Juvisy-sur-Orge sarà più ampia per facilitare i flussi pedonali in corrispondenza delle linee di autobus della rete locale e della RER.
Le stazioni saranno dotate di un terminale di biglietteria (per acquistare i biglietti o ricaricare il pass Navigo), posti a sedere e uno schermo informativo per conoscere il tempo di attesa prima dei prossimi tram.