Il progetto ha un'autorizzazione ambientale?

Il progetto è stato sottoposto a una valutazione ambientale ai sensi biglietto della legge sulle acque. Dopo uno studio degli effetti ambientali e delle relative misure di prevenzione, riduzione e compensazione, il fascicolo di autorizzazione ambientale è stato sottoposto a un'inchiesta pubblica alla fine del 2023. A seguito dei contributi del pubblico, il commissario istruttore ha emesso parere favorevole, consentendo l'ottenimento di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione ambientale. Questa autorizzazione convalida i metodi di costruzione e le misure compensative, come il ripristino di una zona umida, e richiede un monitoraggio durante la fase di costruzione e funzionamento. I lavori di sviluppo urbano sulla RN7 inizieranno nel 1° trimestre del 2025.

Consulta l'ordinanza di autorizzazione ambientale del progetto, nonché la relazione e le conclusioni del commissario inquirente nello spazio della Mediateca cliccando qui.

Consulta il fascicolo dell'inchiesta pubblica ambientale cliccando qui.