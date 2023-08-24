Come sarà costruito il tunnel?

Il tunnel sarà costruito secondo il "metodo tradizionale", cioè con una pala meccanica e utilizzando strumenti specifici per la perforazione della roccia. Dopo aver scavato il tunnel, i blocchi di terra e roccia instabili verranno staccati per evitare ulteriori danni. Verrà quindi messo in atto un supporto; Funge da guscio per il tunnel e impedisce possibili cedimenti del terreno. Al termine dei lavori, le strade di accesso al municipio di Juvisy-sur-Orge saranno rinnovate.

Perforazione graduale del tunnel utilizzando una tecnica adattata alla situazione locale