Muoversi in un ambiente rinnovato... e conservato

L'estensione del tram T7 segue un approccio ambientale esigente.

Dalla RN7 ad Athis-Mons al centro della città di Juvisy-Sur-Orge, il tram T7 servirà settori in pieno rinnovamento e rafforzerà l'attrattiva del territorio. La piantumazione di alberi e lo sviluppo di percorsi pedonali sulla RN7 contribuiranno al rinnovamento dell'ambiente di vita e alla creazione di un viale urbano più pacifico.

A Juvisy-Sur-Orge, l'Osservatorio Camille Flammarion, classificato come monumento storico nel 2009, l'edificio Ducastel e il parco saranno valorizzati da un nuovo piazzale alberato i cui rivestimenti leggeri eviteranno l'effetto "isola di calore".

Studiate con largo anticipo, le modalità di integrazione del progetto mirano anche a preservare le falde acquifere. Inoltre, il percorso scelto preserva la possibilità di una riapertura del corso dell'Orge.