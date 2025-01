La requalification de zones logistiques en quartiers résidentiels sur les communes de Thiais et Orly nécessite de développer les moyens de mobilité pour les futurs habitants et employés du secteur. Le projet de bus Sénia-Orly a plusieurs objectifs : accompagner les transformations du territoire et faciliter les déplacements à pied et à vélo. Il s'agit de prolonger la ligne de bus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) depuis son actuel terminus à Thiais (Carrefour de la Résistance), jusqu’à l’Aéroport d’Orly, en aménageant des voies dédiées au bus (qu'on appelle un site propre) ; mais aussi de réaliser des aménagements dédiés et sécurisés tout le long du tracé.