Les financements et les acteurs

Ile-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour tous les franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Ile-de-France, elle fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, …), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement et de modernisation des réseaux de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Son Conseil d’administration, composé de la Région Ile-de-France, de la Ville de Paris et des sept autres départements franciliens, porte ainsi la vision de l’ensemble des transports en commun d’Ile-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen, câble et bus). Île-de-France Mobilités finance l’acquisition du matériel roulant et les coûts d'exploitation.