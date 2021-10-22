Bus

Prolongement ligne de bus 393Sénia > Orly

Le projet

La requalification de zones logistiques en quartiers résidentiels sur les communes de Thiais et Orly nécessite de développer les moyens de mobilité pour les futurs habitants et employés du secteur. Le projet de bus Sénia-Orly a plusieurs objectifs : accompagner les transformations du territoire et faciliter les déplacements à pied et à vélo. Il s'agit de prolonger la ligne de bus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) depuis son actuel terminus à Thiais (Carrefour de la Résistance) jusqu’à l’Aéroport d’Orly, en aménageant des voies dédiées au bus (qu'on appelle un site propre), mais aussi de réaliser des aménagements dédiés et sécurisés tout le long du tracé.

Les objectifs du projet

Desservir un territoire en pleine mutation

Le bus Sénia-Orly s’inscrira dans le prolongement du site propre déjà existant Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (commun aux bus 393 et TVM). Rapide et régulière, la liaison Sénia-Orly contribuera au dynamisme et à la mutation d’un territoire en plein essor en desservant des lieux de vie et d’emploi : la zone d’activité Sénia, la gare de Pont de Rungis, le quartier d’affaires Cœur d’Orly et l’aéroport d’Orly, ainsi que plusieurs nouveaux quartiers en cours de réalisation (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly et le projet lauréat d’Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).

Image décorative

Régularité

Le bus Sénia – Orly circulera sur des voies dédiées (« site propre ») avec une priorité aux feux (sauf aux carrefours avec le tramway T7), garantissant une vitesse moyenne élevée et la régularité de la ligne. Les voyageurs disposeront ainsi d’un moyen de transport fiable puisque la circulation des bus ne sera pas ralentie par celle des autres véhicules.

Image décorative

Accessibilité

Les bus seront équipés d’un plancher bas afin de faciliter la montée et la descente des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.

Les arrêts de bus seront également aménagés pour permettre l’accès à tous les usagers.

Image décorative

Améliorer le cadre de vie du territoire desservi

Le projet contribuera également à l’amélioration du cadre de vie grâce à la requalification des axes empruntés avec des aménagements cyclables et stationnements vélos, de larges trottoirs, la plantation de noues (étroits fossés végétalisés le long de la route permettant la récupération et la dépollution naturelle des eaux de pluie) et d’arbres tout au long du tracé.

Image décorative

Confort

Le projet prévoit des arrêts de bus spacieux, éclairés et équipés de panneaux d’information en temps réel. Les bus articulés de 18m de long seront identiques à ceux de la ligne 393 actuelle et fonctionneront au gaz naturel.

Image décorative

9

arrêts

4

communes traversées

12,5

km de tracé

400 à 700 m

entre chaque station

Un maillage performant du territoire

Les correspondances

Le projet a pour but de faciliter les déplacements des franciliens. Cette nouvelle infrastructure de transport permettra notamment, dans le prolongement du site propre existant (entre Sucy-Bonneuil et Thiais), de créer de nouvelles correspondances avec différents axes de transport en commun en service mais aussi en projet, à savoir :

  • Plusieurs lignes de bus dont :
    -Le TVM (Trans-Val-de-Marne)
    -La ligne de bus 319
    -La ligne de bus 396
    -La ligne de bus 183
  • La ligne de RER C : à Choisy-le-Roi et à Pont de Rungis
  • La ligne de métro 14 prolongée (mise en service prévue mi-2024) : aux stations Thiais-Orly (jusqu’à présent dénommée Pont de Rungis) et à l’Aéroport d’Orly
  • La ligne de tramway T7 : à Caroline AigleCœur d’Orly et à l’Aéroport d’Orly
  • La ligne de métro 18 du Grand Paris Express (mise en service prévue en 2027) : à l’Aéroport d’Orly

Les projets urbains connexes

ZAC Chemin des Carrières

Cette ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) se situe sur la commune d’Orly, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA ORSA (Établissement Public d'Aménagement Orly-Rungis Seine Amont) : la ZAC Chemin des Carrières est localisée dans le quartier dit du « Vieil Orly » et la zone d’activités du Sénia. Le projet prévoit la réalisation d’environ 700 logements dans un quartier résidentiel (50 800m² de surface de plancher (SDP)), de 500 m² de SDP commerciale, de 1 500 m² de SDP d’activité et de 15 000 m² d’espaces publics. Cette ZAC bénéficiera de la desserte du bus Sénia-Orly.

Le site dédié
ZAC du Sénia Thiais-Orly

Cette ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) est sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA ORSA : il s’agit d’une opération de 41 hectares sur les communes de Thiais et Orly, aménagée par l’EPA ORSA. Cette ZAC représente la moitié du périmètre du Sénia.

Le site dédié
Quartier Parcs en Scène

Sur les communes de Thiais et Orly, ce projet lauréat du concours Inventons la Métropole du Grand Paris représente une opération d'aménagement de 8 hectares portée par LinkCity et l'EPA ORSA.

Secteur Courson-Alouettes

Ce secteur est localisé au nord des voies ferrées et du secteur 2 des « Quinze Arpents », sur la commune de Thiais. Le programme comprend la réalisation de logements pour accueillir 5 900 nouveaux habitants et de bureaux pour 4 500 nouveaux actifs.

Secteur des Quinze Arpents

Ce secteur a plusieurs objectifs : accompagner la densification d’un secteur stratégique à l’échelle métropolitaine de la région parisienne, réintégrer le quartier à la ville entre Thiais et Orly et proposer une nouvelle expérience urbaine en replaçant l’humain au centre du projet.

Le site dédié
Cœur d’Orly

Le projet, situé sur la commune d’Orly, sous maîtrise d’ouvrage du Groupe ADP (Aéroports de Paris), est une vaste opération d’urbanisme se trouvant à 12 km au sud de Paris, sur les territoires du Val-de-Marne et de l’Essonne, à proximité immédiate de l’aéroport d’Orly. Ce secteur a vocation à regrouper plusieurs centaines d’entreprises au sein d’un quartier d’affaires : bureaux, centre commercial, hôtels, restaurants, services.

Le site dédié