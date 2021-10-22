Desservir un territoire en pleine mutation
Le bus Sénia-Orly s’inscrira dans le prolongement du site propre déjà existant Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (commun aux bus 393 et TVM). Rapide et régulière, la liaison Sénia-Orly contribuera au dynamisme et à la mutation d’un territoire en plein essor en desservant des lieux de vie et d’emploi : la zone d’activité Sénia, la gare de Pont de Rungis, le quartier d’affaires Cœur d’Orly et l’aéroport d’Orly, ainsi que plusieurs nouveaux quartiers en cours de réalisation (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly et le projet lauréat d’Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).