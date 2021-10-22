Quartier Parcs en Scène

Sur les communes de Thiais et Orly, ce projet lauréat du concours Inventons la Métropole du Grand Paris représente une opération d'aménagement de 8 hectares portée par LinkCity et l'EPA ORSA.

Secteur Courson-Alouettes

Ce secteur est localisé au nord des voies ferrées et du secteur 2 des « Quinze Arpents », sur la commune de Thiais. Le programme comprend la réalisation de logements pour accueillir 5 900 nouveaux habitants et de bureaux pour 4 500 nouveaux actifs.

Secteur des Quinze Arpents

Ce secteur a plusieurs objectifs : accompagner la densification d’un secteur stratégique à l’échelle métropolitaine de la région parisienne, réintégrer le quartier à la ville entre Thiais et Orly et proposer une nouvelle expérience urbaine en replaçant l’humain au centre du projet.