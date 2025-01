Depuis le 24 juin 2023, le tram T10 relie Antony (Croix de Berny) à Clamart (Jardin Parisien) en 20 minutes, en passant par Châtenay-Malabry et le Plessis-Robinson. Pour répondre encore mieux aux besoins de mobilité du territoire, il a été décidé d’étudier les conditions de réalisation d’un prolongement du tram T10 entre les stations « Jardin Parisien » et « gare de Clamart », permettant la correspondance avec la ligne 15 du métro et le train N au terminus, à la gare de Clamart.

Ce prolongement permettrait des temps de parcours raccourcis et fiables, pour l’ensemble des usagers du tram T10 , ainsi qu’un plus grand confort pour les usagers des lignes de bus actuellement saturées, notamment les bus 189 et 191. Ce projet présenterait également des atouts environnementaux en favorisant les mobilités actives et l’intermodalité.



La concertation préalable organisée du 27 février au 24 avril 2023 a permis d’orienter Île-de-France Mobilités dans sa décision de poursuivre les études du projet de prolongement du T10 selon un scénario en tunnel.