Le compte-rendu de la réunion publique est disponible !
Publié le
Le mercredi 18 juin 2025, Île-de-France Mobilités est venue à votre rencontre. L'équipe projet, vous a présenté les études des alternatives ainsi que les modalités d'insertion de la solution tunnel retenues à date.
Le compte-rendu de cette réunion publique ainsi que les études des alternatives bus et tram en surface et subsurface sont désormais disponibles.
Compte-rendu - Réunion publique
18 juin 2025
Études solutions alternatives mode tram
Juin 2025
Études solutions alternatives mode bus
Juin 2025