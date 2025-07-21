Tram

Le compte-rendu de la réunion publique est disponible !

Publié le

Le mercredi 18 juin 2025, Île-de-France Mobilités est venue à votre rencontre. L'équipe projet, vous a présenté les études des alternatives ainsi que les modalités d'insertion de la solution tunnel retenues à date.

 Le compte-rendu de cette réunion publique ainsi que les études des alternatives bus et tram en surface et subsurface sont désormais disponibles.

Compte-rendu - Réunion publique

18 juin 2025

Études solutions alternatives mode tram

Juin 2025

Études solutions alternatives mode bus

Juin 2025