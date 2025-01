Inscrivez-vous aux ateliers !

Île-de-France Mobilités vous invite à participer aux ateliers par secteur organisés à la fin du mois de mars 2024 !

L’objectif est d’établir avec vous un état des lieux partagé et d’identifier ensemble vos usages et pratiques, points d’attention de vos quartiers pour pouvoir les intégrer dans les études à venir et revenir vers vous ultérieurement sur des propositions d’aménagement adaptées.