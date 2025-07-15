Tram T10 : une fréquentation qui dépasse les attentes

Deux ans après la mise en service de la ligne, le tram T10 reliant Antony (Croix de Berny) à Clamart (Jardin Parisien) en 20 minutes affiche des données de fréquentation supérieures aux prévisions. Ce succès témoigne du service rendu par la ligne aux habitants et usagers du sud des Hauts-de-Seine.

Les chiffres de fréquentation au premier semestre 2025 sur le tram T10 :

Près de 30 000 voyageurs en moyenne par jour en semaine

Plus de 23 000 voyageurs le samedi et 16 000 le dimanche en moyenne

et Arrêt le plus fréquenté : La Croix de Berny, avec 8 000 voyageurs qui y montent chaque jour (deux sens confondus) en semaine

Pour accompagner cette dynamique, compléter le maillage du réseau et répondre aux besoins de déplacements vers la future ligne 15 du métro, Île-de-France Mobilités étudie les conditions de réalisation d’un prolongement du T10 jusqu’à la gare de Clamart.