Retour sur la réunion publique du 18 juin

Le 18 juin 2025, une réunion publique s’est tenue à Clamart dans le cadre de la concertation continue sur le projet de prolongement du tram T10. A cette occasion, Île-de-France Mobilités a pu présenter les résultats de l'examen des alternatives évoquées lors de la concertation préalable et détailler ensuite les scénarios consolidés envisagés à ce stade pour chaque secteur du projet. Deux temps d'échange ont permis de répondre aux nombreuses questions du public.

Plus de 400 personnes étaient présentes en salle Jules Hunebelle, témoignant de l'implication et de l'intérêt du public. Île-de-France Mobilités remercie les participants pour leur mobilisation active, la qualité de leurs échanges et le bon déroulement de la réunion.