Info Travaux - Travaux d’aménagement urbain - RN7 ouest Juvisy-sur-Orge - Phase 1

Afin de permettre la circulation du tram T7 au centre de la RN7, des travaux d’aménagement urbain sont nécessaires à l’ouest de la RN7.

En quoi consistent ces travaux ?

Ces travaux visent à mettre en place la voirie définitive de la RN7 ainsi que préparer l’arrivée de la plateforme du tram. Ils sont à prévoir du carrefour Pyramide jusqu’à la rue Petit.

Combien de temps vont-ils durer ?

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases : la première phase durera du 26 Janvier 2026 à fin avril 2026 (voir plan au verso). Une seconde Info Travaux sera diffusée en amont des phases suivantes.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• Les cheminements piétons sont maintenus, certains passages piétons seront déplacés.

• L’accès aux habitations, commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 sera remaniée mais pas de déviation dans le sens Paris-Province.

• Les deux voies de circulation seront maintenues dans les deux sens pendant l’ensemble des travaux.

• Mise en impasse des rues Nouvelle et Fromenteau.

• Depuis la RN7, la rue Claude Bernard ne sera accessible que dans le sens Province–Paris.

Pour le stationnement :

Certaines places de stationnement seront temporairement supprimées.

Pour les bus :

Les arrêts de bus «Observatoire Camille Flammarion» et «Pyramide de Juvisy» sont maintenus dans les deux sens.