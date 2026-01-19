Info Travaux - Travaux d’aménagement urbain - RN7 ouest Juvisy-sur-Orge - Phase 1
Publié le
Afin de permettre la circulation du tram T7 au centre de la RN7, des travaux d’aménagement urbain sont nécessaires à l’ouest de la RN7.
En quoi consistent ces travaux ?
Ces travaux visent à mettre en place la voirie définitive de la RN7 ainsi que préparer l’arrivée de la plateforme du tram. Ils sont à prévoir du carrefour Pyramide jusqu’à la rue Petit.
Combien de temps vont-ils durer ?
Les travaux se dérouleront en plusieurs phases : la première phase durera du 26 Janvier 2026 à fin avril 2026 (voir plan au verso). Une seconde Info Travaux sera diffusée en amont des phases suivantes.
Qu’est-ce que cela change ?
Pour les piétons :
• Les cheminements piétons sont maintenus, certains passages piétons seront déplacés.
• L’accès aux habitations, commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.
Pour les automobilistes :
• La circulation sur la RN7 sera remaniée mais pas de déviation dans le sens Paris-Province.
• Les deux voies de circulation seront maintenues dans les deux sens pendant l’ensemble des travaux.
• Mise en impasse des rues Nouvelle et Fromenteau.
• Depuis la RN7, la rue Claude Bernard ne sera accessible que dans le sens Province–Paris.
Pour le stationnement :
Certaines places de stationnement seront temporairement supprimées.
Pour les bus :
Les arrêts de bus «Observatoire Camille Flammarion» et «Pyramide de Juvisy» sont maintenus dans les deux sens.