Tram

Nuova lineaSaint-Cyr > Saint-Germain

Il tram-treno T13 collega Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École, servendo anche le città di Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.

Il progetto ruota attorno a una linea esistente: la Grande Ceinture Ouest (GCO). Funziona sia sulla rete ferroviaria nazionale che in città.

Immagine 1 di 5

© Île-de-France Mobilités - C. Badet

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento degli Yvelines
RATP
SNCF
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

21 000Viaggiatori

atteso ogni giorno

7Comuni

servito

12Stazioni

di cui 7 stazioni create

Circa 30 minuti

Saint-Cyr a Saint-Germain-en-Laye

18,8km

linea

1 passaggio frequenteogni 10 minuti

nelle ore di punta

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2008
    Consultazione
  2. 2009-2012
    Studi preliminari
  3. 2012
    Diagramma a blocchi
  4. 2013
    Inchiesta pubblica
  5. 2014
    Dichiarazione di pubblica utilità
  6. 2015
    Progetto preliminare
  7. 2016
    Studi di progetto
  8. 2017-2018
    Lavori preparatori
  9. 2018-2021
    Opere infrastrutturali
  10. Da fine 2021 a primavera 2022
    Prove e corsa in bianco
  11. 6 luglio 2022
    Messa in servizio