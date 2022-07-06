Nuova lineaSaint-Cyr > Saint-Germain

Il tram-treno T13 collega Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École, servendo anche le città di Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.
Il progetto ruota attorno a una linea esistente: la Grande Ceinture Ouest (GCO). Funziona sia sulla rete ferroviaria nazionale che in città.
Figure chiave
21 000Viaggiatori
atteso ogni giorno
7Comuni
servito
12Stazioni
di cui 7 stazioni create
Circa 30 minuti
Saint-Cyr a Saint-Germain-en-Laye
18,8km
linea
1 passaggio frequenteogni 10 minuti
nelle ore di punta
Calendario
- 2008Consultazione
- 2009-2012Studi preliminari
- 2012Diagramma a blocchi
- 2013Inchiesta pubblica
- 2014Dichiarazione di pubblica utilità
- 2015Progetto preliminare
- 2016Studi di progetto
- 2017-2018Lavori preparatori
- 2018-2021Opere infrastrutturali
- Da fine 2021 a primavera 2022Prove e corsa in bianco
- 6 luglio 2022Messa in servizio