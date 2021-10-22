Finanziamenti e attori
Il cast
I proprietari congiunti del progetto sono:
- Île-de-France Mobilités (perimetro urbano e coordinatore del progetto)
- SNCF Réseau (perimetro ferroviario)
- SNCF Mobilités (adattamento delle stazioni GCO in stazioni del tram e costruzione dell'officina)
- RATP (corridoio di trasferimento a Saint-Germain-en-Laye)
Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:
- assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
- guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria,
- studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità,
- finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture
306,7 milioni di euro (valore 2011) finanziati dallo Stato (16,8%), dalla Regione Île-de-France (53,2%) e dal dipartimento degli Yvelines (30%).
Materiale rotabile
68,44 milioni di euro (valore 2018) finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.
Sfruttamento
finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités