Tram

Nuova lineaSaint-Cyr > Saint-Germain

Finanziamenti e attori

Il cast

I proprietari congiunti del progetto sono:

  • Île-de-France Mobilités (perimetro urbano e coordinatore del progetto)
  • SNCF Réseau (perimetro ferroviario)
  • SNCF Mobilités (adattamento delle stazioni GCO in stazioni del tram e costruzione dell'officina)
  • RATP (corridoio di trasferimento a Saint-Germain-en-Laye)

Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:

  • assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
  • guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria,
  • studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità,
  • finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture

306,7 milioni di euro (valore 2011) finanziati dallo Stato (16,8%), dalla Regione Île-de-France (53,2%) e dal dipartimento degli Yvelines (30%).

Materiale rotabile

68,44 milioni di euro (valore 2018) finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.

Sfruttamento

finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités

