Da diversi anni, Île-de-France Mobilités e la Regione Île-de-France investono per incoraggiare l'uso della bicicletta sviluppando, insieme, misure innovative e concrete per facilitare l'uso della "piccola regina" e incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a salire in sella.

Figure chiave

  • 20 000Noleggio e-bike classiche Véligo disponibili
  • 1000Noleggio bici cargo Véligo disponibile
  • PlusieursTipi di biciclette che beneficiano di assistenza all'acquisto
  • 22 000Posti disponibili "Véligo/Parkings Vélo Île-de-France Mobilités"
  • 140 000Spazi per biciclette vicino alle stazioni entro il 2030

Parcheggio biciclette

I parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono un servizio di parcheggio per biciclette che offre rifugi self-service e armadietti collettivi sicuri.

Al vostro servizio

