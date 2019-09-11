Figure chiave
- 20 000Noleggio e-bike classiche Véligo disponibili
- 1000Noleggio bici cargo Véligo disponibile
- PlusieursTipi di biciclette che beneficiano di assistenza all'acquisto
- 22 000Posti disponibili "Véligo/Parkings Vélo Île-de-France Mobilités"
- 140 000Spazi per biciclette vicino alle stazioni entro il 2030
Parcheggio biciclette
I parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono un servizio di parcheggio per biciclette che offre rifugi self-service e armadietti collettivi sicuri.
Al vostro servizio
Véligo Rental: servizio di noleggio biciclette
Il più grande servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche (e-bike) al mondo.
Per consentire ai passeggeri di parcheggiare le loro biciclette vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni, Île-de-France Mobilités finanzia e distribuisce parcheggi sicuri per biciclette in tutta l'Île-de-France.
Assistenza per l'acquisto di biciclette
Assistenza all'acquisto per biciclette elettriche, cargo bike, biciclette pieghevoli o biciclette adattate.
Assistenza per il noleggio di biciclette per le aziende
Île-de-France Mobilités sta istituendo aiuti per il noleggio di biciclette per le aziende.
Tutto per il ciclismo in Île-de-France
Biciclette e servizi ad hoc, attrezzature, parcheggi dedicati, piste ciclabili e persino idee per passeggiate: ti diamo tutte le chiavi per facilitare il tuo ciclismo nell'Île-de-France.
