Assistenza per il noleggio di biciclette per le aziende

L'obiettivo di questo aiuto è incoraggiare la bicicletta e lo sviluppo del noleggio di biciclette per gli spostamenti legati al lavoro: sia per gli spostamenti casa-lavoro, sia per le professioni che richiedono un'attività di consegna, tour o spostamenti tra più siti.

Verificare le condizioni di accesso, i documenti giustificativi e le condizioni di questo aiuto nel regolamento di aggiudicazione.

La piattaforma per la presentazione degli aiuti è disponibile dal 5 febbraio 2024: https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr

Quali aziende sono interessate?

Qualsiasi azienda che noleggi biciclette per i propri dipendenti e che soddisfi le seguenti condizioni ha diritto al pagamento dell'assistenza per il noleggio di biciclette:

· Imprese attive iscritte nel sistema nazionale di identificazione e registro delle imprese e dei loro stabilimenti (SIRENE),

· la cui forza lavoro dello stabilimento richiedente è inferiore a 50 persone, ai sensi degli articoli L111-2 e L111-3 del codice del lavoro,

· Situato nella regione Île-de-France.

Qual è l'importo dell'aiuto?

L'importo dell'aiuto è fissato a:

· 150€ / bici / anno n, nei limiti delle spese sostenute dal richiedente

· Entro il limite di 5 biciclette / anno / richiedente

· Entro il limite di 3 anni, consecutivi o meno, per Richiedente.

Quali passaggi?

· Fase 1 : La tua azienda noleggia biciclette per i suoi dipendenti.

· Fase 2 : preparare il fascicolo di domanda raccogliendo i documenti necessari per l'esame della domanda, elencati nel regolamento di aggiudicazione (pubblicato nelle prossime settimane).

· Fase 3 : invia la tua richiesta sulla piattaforma prevista a tale scopo.

· Fase 4 : Il tuo file viene studiato dai team di Île-de-France Mobilités. Durante l'elaborazione della tua richiesta, sarai contattato via e-mail se informazioni e / o documenti sono mancanti o inammissibili.

· Fase 5 : Una volta che il tuo file è stato studiato, riceverai un'e-mail che ti informerà della decisione (accordo o rifiuto).

· Fase 6 : In caso di accordo, verrà effettuato un bonifico sul tuo conto bancario, entro un periodo massimo di 4 mesi dalla data dell'accordo. L'aiuto sarà erogato entro i limiti della dotazione di bilancio annuale votata da Île-de-France Mobilités.

Ogni azienda può presentare domanda 3 volte, per 3 diversi anni solari.

Invia la tua candidatura sulla piattaforma dedicata non appena si apre, dal 5 febbraio 2024