Trasporto su richiesta

Per soddisfare la domanda di soluzioni di mobilità da parte dei residenti che sono attualmente lontani dall'offerta di trasporto esistente nelle aree urbanizzate della Regione, Île-de-France Mobilités ha sviluppato una soluzione semplice e pratica con un nuovo servizio pubblico regionale Transport On Demand (TàD).

Figure chiave

  • 41Territori interessati
  • 767Comuni serviti (metà dei 1268 comuni dell'Île-de-France)
  • 133Stazioni servite
  • 161Veicoli
  • 1,4 Millionsdi viaggi effettuati da giugno 2019
  • 4,78/5Valutazione dei viaggiatori

Al vostro servizio

  • Che cos'è?

    Concretamente, il TàD è un minibus di una decina di posti che circola solo quando viene effettuata una prenotazione.

  • Come funziona?

    Per rendere questo servizio accessibile a tutti, Île-de-France Mobilités ha sviluppato un nuovo strumento semplice e completo per gli utenti.