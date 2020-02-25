Figure chiave
- 41Territori interessati
- 767Comuni serviti (metà dei 1268 comuni dell'Île-de-France)
- 133Stazioni servite
- 161Veicoli
- 1,4 Millionsdi viaggi effettuati da giugno 2019
- 4,78/5Valutazione dei viaggiatori
Al vostro servizio
Che cos'è?
Concretamente, il TàD è un minibus di una decina di posti che circola solo quando viene effettuata una prenotazione.
Come funziona?
Per rendere questo servizio accessibile a tutti, Île-de-France Mobilités ha sviluppato un nuovo strumento semplice e completo per gli utenti.