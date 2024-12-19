Come funziona?

Per rendere questo servizio accessibile a tutti, Île-de-France Mobilités ha sviluppato un nuovo strumento semplice e completo per gli utenti.

  • Un sito web e un'applicazione mobile (informazioni ai passeggeri, prenotazioni e geolocalizzazione per conoscere il servizio disponibile nelle vicinanze e seguire l'arrivo del veicolo)
  • Un call center (informazioni ai passeggeri e prenotazioni) 09 70 80 96 63 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì
  • Un algoritmo che permette di calcolare/programmare l'itinerario dei viaggiatori
  • Un servizio post-vendita unico per rispondere alle domande degli utenti in qualsiasi territorio.
TàD - Trasporto su richiesta: Elenco dei territori serviti in Île-de-France al 1° ottobre 2023

Mappa dell'Île-de-France : La mappa mostra l'Île-de-France con punti numerati che indicano le aree servite dal trasporto a richiesta.

95 - Val d'Oise :

  1. Vexin Ovest
  2. Vexin Est
  3. Eaubonne - Domont

78 - Yvelines : 4. Mantide

  1. Meulan - Les Mureaux
  2. Saint-Germain - Boucle de Seine (linea 78)
  3. Guyancourt
  4. Houdan - Montfort
  5. Valle dell'Orge
  6. Valle di Chevreuse
  7. Rambouillet

91 - Essonne : 12. Paese di Limours

  1. Courtaboeuf
  2. Évry - Courcouronnes (linee 1, 2, 5, 6, 7)
  3. Four-Évry - Lisses (linea 416)
  4. Dourdan
  5. Francobolli - Lardy
  6. Essonne Sud-Est
  7. Francobolli
  8. cantone di Milly-la-Forêt

77 - Senna e Marna : 21. Goële

  1. Meaux & Olercq
  2. Bacino del Chellois
  3. Marne-la-Vallée
  4. Lieusaint
  5. cantone di Crécy-la-Chapelle
  6. Coulommiers - Trésigny - Servon (Villaggi Natura) [nuovo]
  7. Fontenay-Trésigny
  8. Gretz - Ozoir - Tournan (linee 7, 11, 200)
  9. Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
  10. Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
  11. Melun Nord
  12. Bellot/Rosay
  13. Stefania
  14. Provins/Rebais e stazione ferroviaria [Nuovo]
  15. Lieusaint (Provins) [Nuovo]
  16. Bassée Montois [Nuovo]
  17. Montereau
  18. Morte Senna e Loing
  19. Gâtinais [Nuovo]
  20. Nemours
