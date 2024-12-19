- Un sito web e un'applicazione mobile (informazioni ai passeggeri, prenotazioni e geolocalizzazione per conoscere il servizio disponibile nelle vicinanze e seguire l'arrivo del veicolo)
- Un call center (informazioni ai passeggeri e prenotazioni) 09 70 80 96 63 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì
- Un algoritmo che permette di calcolare/programmare l'itinerario dei viaggiatori
- Un servizio post-vendita unico per rispondere alle domande degli utenti in qualsiasi territorio.
TàD - Trasporto su richiesta: Elenco dei territori serviti in Île-de-France al 1° ottobre 2023
Mappa dell'Île-de-France : La mappa mostra l'Île-de-France con punti numerati che indicano le aree servite dal trasporto a richiesta.
95 - Val d'Oise :
- Vexin Ovest
- Vexin Est
- Eaubonne - Domont
78 - Yvelines : 4. Mantide
- Meulan - Les Mureaux
- Saint-Germain - Boucle de Seine (linea 78)
- Guyancourt
- Houdan - Montfort
- Valle dell'Orge
- Valle di Chevreuse
- Rambouillet
91 - Essonne : 12. Paese di Limours
- Courtaboeuf
- Évry - Courcouronnes (linee 1, 2, 5, 6, 7)
- Four-Évry - Lisses (linea 416)
- Dourdan
- Francobolli - Lardy
- Essonne Sud-Est
- Francobolli
- cantone di Milly-la-Forêt
77 - Senna e Marna : 21. Goële
- Meaux & Olercq
- Bacino del Chellois
- Marne-la-Vallée
- Lieusaint
- cantone di Crécy-la-Chapelle
- Coulommiers - Trésigny - Servon (Villaggi Natura) [nuovo]
- Fontenay-Trésigny
- Gretz - Ozoir - Tournan (linee 7, 11, 200)
- Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
- Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
- Melun Nord
- Bellot/Rosay
- Stefania
- Provins/Rebais e stazione ferroviaria [Nuovo]
- Lieusaint (Provins) [Nuovo]
- Bassée Montois [Nuovo]
- Montereau
- Morte Senna e Loing
- Gâtinais [Nuovo]
- Nemours