Autobus

Ogni giorno, 5 milioni di viaggi vengono effettuati dai residenti dell'Ile-de-France a bordo di uno dei 10.500 autobus e pullman che circolano in tutta la rete Île-de-France Mobilités.

Al vostro servizio

  • Linee regolari

    Le tue linee di autobus a Parigi, nelle periferie interne e nelle periferie esterne.

  • Linee Express

    I campioni delle lunghe distanze!

  • Noctilien

    Dalle 0:30 alle 05:30, la rete Noctilien prende il sopravvento.