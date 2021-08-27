Linee Express

Collegando i principali agglomerati della periferia, negli ultimi anni si sono sviluppate una ventina di linee di Bus Express. Offrono una soluzione di mobilità affidabile e veloce su rotte in cui le infrastrutture non consentono la circolazione dei treni.

Focus sull'esperimento degli Express Bus a due piani:

Collegando Dourdan, nel sud dell'Essonne, a Massy-Palaiseau tramite l'autostrada A10, la linea 91-03 è una delle più efficienti della rete, ed è per rispondere a questa elevata affluenza che Île-de-France Mobilités ha lanciato la sperimentazione di veicoli a due piani!