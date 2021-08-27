Linee Express

Collegando i principali agglomerati della periferia, negli ultimi anni si sono sviluppate una ventina di linee di Bus Express. Offrono una soluzione di mobilità affidabile e veloce su rotte in cui le infrastrutture non consentono la circolazione dei treni.
Focus sull'esperimento degli Express Bus a due piani:
Collegando Dourdan, nel sud dell'Essonne, a Massy-Palaiseau tramite l'autostrada A10, la linea 91-03 è una delle più efficienti della rete, ed è per rispondere a questa elevata affluenza che Île-de-France Mobilités ha lanciato la sperimentazione di veicoli a due piani!
Più confortevoli, climatizzati e con un soffitto di vetro al 1 ° piano per dare un'impressione di chiarezza, questi autobus offrono soprattutto una capacità maggiore rispetto ai loro predecessori. Ci sono 83 passeggeri che trovano il loro posto a bordo ad ogni viaggio, rispetto ai 65 per veicolo in un autobus convenzionale. Un miglioramento significativo per gli utenti il cui tempo di percorrenza è di diverse decine di minuti su questo tipo di linea che percorre lunghe distanze.
