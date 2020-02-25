Figure chiave
- 900 000Le persone fanno carpooling ogni giorno per andare al lavoro
- 3 millionsdi viaggio nel 2024 per obiettivo
- 2000 €risparmio annuo grazie a un dipendente che fa carpooling
- 272 746 tonnesdi CO2 evitata grazie al carpooling
Carpooling
Il carpooling è una pratica di mobilità sempre più utilizzata in Francia. E con 16 milioni di viaggi giornalieri sulle strade dell'Île-de-France e 250 chilometri di ingorghi ogni giorno, il carpooling sta diventando un modo efficace per combattere gli ingorghi e l'inquinamento atmosferico.