Società di carpooling che operano in Île-de-France

Hopways è una piattaforma per collegare i genitori in modo che possano condividere i loro viaggi per accompagnare i loro figli sia a scuola, attività extra-curriculari, competizioni ... Gli utenti sono valutati in base a 3 criteri: puntualità – reciprocità – sicurezza. Il punto di forza di questo servizio, oltre a creare una comunità attiva di genitori accompagnatori, è il motore di ricerca. Vero e proprio strumento di precisione geografica e temporale, è il nucleo attorno al quale si costruisce una rete affidabile, sicura, di scambi umani e perché no amichevoli.