Società di carpooling che operano in Île-de-France

Gli operatori di carpooling partner di Île-de-France Mobilités
BlaBlaCar Daily
BlaBlaCar Daily è l'applicazione di BlaBlaCar specificamente progettata per il carpooling di viaggi giornalieri e a breve distanza (da 2 a 80 km). L'app trova automaticamente un autista, che fa il tuo stesso viaggio, per accompagnarti in tutti i tuoi viaggi quotidiani.
KAROS
Karos è un assistente di carpooling intelligente: questa applicazione impara le tue esigenze di viaggio e ti offre automaticamente i modi migliori per raggiungere la tua destinazione, mescolando carpooling e trasporto pubblico. L'organizzazione è ultra semplice e la condivisione dei costi avviene direttamente nell'applicazione.
Mobicoop
Mobicoop è un sito di carpooling gratuito e open source. Opera sul sistema di una cooperativa finanziata da donazioni. I prezzi sono stabiliti dai conducenti, il sito non addebita alcuna commissione sul carpooling. Mobicoop si impegna a proteggere i dati degli utenti, a non prendere alcuna remunerazione sui viaggi, a rispettare il funzionamento cooperativo, a contribuire alla protezione dell'ambiente e a promuovere i legami sociali tra carpooler.
Altri operatori di carpooling:
BOOGI (Altopiano di Roissy)
CLEM'
La soluzione di carpooling di Clem' ti consente di condividere i tuoi spostamenti quotidiani con la tua auto o una delle nostre auto di car-sharing. Si tratta di una piattaforma locale di carpooling, feeder, per consentire la condivisione dei viaggi da o verso le stazioni del territorio. Ottimizzi i tuoi viaggi rendendoli più economici, facili da usare ed ecologici. La prenotazione può essere effettuata su internet in anticipo o in tempo reale, o direttamente presso la stazione se è collegata e dotata di schermo.
REZO POUCE (Yvelines)
REZO POUCE è una rete di autostop organizzata in Francia. Con REZO POUCE nessun appuntamento: è quando vuoi, dove vuoi. Il principio è semplice: ti registri gratuitamente su internet o in municipio, vai a una "fermata sul pollice" quando devi spostarti. In meno di 10 minuti*, un autista che va nella tua stessa direzione si fermerà per trasportarti (* tempo medio di attesa).
Altri servizi di ride-sharing:
VIAGGIO À LA CARTE
Trajetalacarte.com è un sito di carpooling gratuito specializzato in brevi distanze. Trajetalacarte.com offre anche un'offerta a pagamento, per le aziende che vogliono offrire il carpooling ai propri dipendenti da 89 € HT / mese (sito dedicato di terze parti).
HOPWAYS
Hopways è una piattaforma per collegare i genitori in modo che possano condividere i loro viaggi per accompagnare i loro figli sia a scuola, attività extra-curriculari, competizioni ... Gli utenti sono valutati in base a 3 criteri: puntualità – reciprocità – sicurezza. Il punto di forza di questo servizio, oltre a creare una comunità attiva di genitori accompagnatori, è il motore di ricerca. Vero e proprio strumento di precisione geografica e temporale, è il nucleo attorno al quale si costruisce una rete affidabile, sicura, di scambi umani e perché no amichevoli.
Altri partner di carpooling
RADIO 107.7 IDF
Île-de-France Mobilités sta collaborando con la radio Sanef 107.7 per promuovere le iniziative di carpooling istituite nell'Île-de-France tra gli automobilisti della regione Ile-de-France. Specializzata in informazioni sul traffico in tempo reale, Sanef 107.7 informa i suoi ascoltatori 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno per viaggiare in sicurezza. Sanef 107.7 IDF può essere ascoltato su FM e DAB + ma anche sul suo sito web.