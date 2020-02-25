PAM

Il servizio PAM è un servizio pubblico di trasporto a richiesta. Creato nel 2002, questo servizio di trasporto specializzato mira a facilitare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta. È finanziato dalla Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités e dai dipartimenti che lo gestiscono.

Figure chiave

  • 7j/7dalle 6 a mezzanotte
  • 22 500Utilizzatori
  • 800 000Viaggi all'anno

Al vostro servizio

  • Come funziona?

    Un autista accompagnatore preleva la persona con un veicolo adattato alla sua casa e poi la lascia al suo indirizzo di destinazione.