Questo servizio, disponibile 7 giorni su 7, dalle 6 a mezzanotte (e dalle 2 del mattino il venerdì e il sabato a Parigi) richiede una prenotazione con almeno 48 ore di anticipo per richieste una tantum. Può essere fatto per telefono, posta o e-mail con l'agenzia del suo dipartimento (elenco sotto).

Per poter beneficiare di questo servizio, è necessario richiedere l'adesione all'agenzia Pam da cui dipende il proprio domicilio. Le condizioni di accesso sono specificate sui siti web di ciascuna rete. Una volta accettata la richiesta, è possibile accedere al servizio.