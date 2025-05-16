Carpooling in Île-de-France
Buono per te, buono per il pianeta, il carpooling a breve distanza offre vantaggi reali. Permette di:
- Combattere l'inquinamento riducendo il numero di automobili sulle strade visto che oggi abbiamo solo 1,1 persone per auto in media
- Migliorare la fluidità della rete stradale, che si traduce in un risparmio di tempo sulla strada e una migliore qualità della vita riducendo lo stress
- Fornire soluzioni in caso di interruzioni del trasporto pubblico.
Île-de-France Mobilités rende facile il carpooling
Dal 2017, Île-de-France Mobilités sostiene il carpooling grazie a un sistema che garantisce l'accesso gratuito agli abbonati Navigo annuali, mensili e Imagin'R. Per beneficiarne è molto semplice:
Sei un passeggero?
- Vai all'app Île-de-France Mobilités per cercare un viaggio di carpooling.
- Tutto quello che devi fare è cercare un percorso e fare clic sulla scheda Carpooling. Una volta nella scheda, l'elenco dei viaggi ti dice ogni volta il percorso intrapreso dal viaggio, l'orario di partenza e di arrivo e il prezzo.
- Dopo aver selezionato il percorso più adatto a te, fai semplicemente clic su "prenota" per andare sul sito web dell'operatore. Approfittate di 2 viaggi di carpooling offerti al giorno con il vostro abbonamento Navigo o imagine R.
Sei un autista?
Scarica l'app dei nostri partner (Blablacar Daily, Mobicoop e Karos) e registrati per offrire i tuoi viaggi di carpooling.
Aprendo la porta puoi guadagnare fino a 150 € al mese.
Sei un operatore di carpooling?
Per diventare partner di Île-de-France Mobilités, scarica e leggi l'accordo di partnership qui sotto e compila il modulo di contatto. Ti risponderemo il prima possibile.
Nota: la crisi sanitaria legata al Covid-19 ci invita a stabilire regole di distanziamento sociale tra gli equipaggi. Indossare una maschera e limitarlo a un solo passeggero garantirà condizioni di trasporto ottimali.