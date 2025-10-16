Linee regolari

Autobus anche più sicuri

Al di là della videoprotezione e della radiolocalizzazione che equipaggiano quasi il 100% degli autobus della regione, la presenza umana è essenziale per rassicurare i viaggiatori.

Oltre agli agenti SUGE (Surveillance Générale) e GPSR (Network Protection and Security Group) impiegati sulle reti gestite da SNCF e RATP, Île-de-France Mobilités finanzia oltre 520 agenti di mediazione in tutta la rete per supportare quotidianamente i passeggeri.

Dal 2017 sono stati inoltre impiegati 200 agenti di sicurezza privati finanziati da Île-de-France Mobilités e impiegati dagli operatori dei trasporti. Garantiscono così con la loro presenza quotidiana e dissuasiva, la sicurezza dei viaggiatori, dei dipendenti, delle merci, e riducono la sensazione di insicurezza.

Infine, nel 2019 è stata conclusa una partnership senza precedenti con la gendarmeria nazionale che le consente, grazie al finanziamento di Île-de-France Mobilités, di effettuare 1.000 pattuglie all'anno come riservista della gendarmeria.

Discesa su richiesta

Per migliorare la sensazione di sicurezza dei viaggiatori e in particolare delle donne che utilizzano gli autobus e che tornano a tarda notte, Île-de-France Mobilités ha istituito il servizio di discesa a richiesta , che consiste nell'offrire la possibilità a chiunque ne faccia richiesta di scendere tra due fermate dell'autobus, al fine di avvicinarlo alla sua destinazione finale. Questo servizio, particolarmente rilevante quando le fermate sono lontane, viene istituito la sera o di notte dalle 22h. 70 linee sono state interessate da questo dispositivo a gennaio 2019 e nuove linee lo stanno gradualmente offrendo.

Linee sempre più accessibili

Quasi tutti gli autobus e i pullman ora hanno l'attrezzatura necessaria per ospitare le persone in sedia a rotelle. Affinché una linea di autobus sia considerata accessibile alle persone che devono viaggiare con una sedia a rotelle, almeno il 70% delle fermate deve consentire loro di salire e scendere dall'autobus - Île-de-France Mobilités finanzia un massimo legale del 70% del costo del lavoro svolto dai gestori delle strade (comuni, intercomuni, dipartimenti, ecc.) per rendere accessibili le fermate degli autobus, Perché non si tratta solo di avere autobus dotati di rampe di accesso!

Se larete di autobus a Parigi è stata completamente accessibile per più di 10 anni, questo è anche il caso di oltre 500 linee di autobus in tutta la regione (settembre 2019), una cifra in costante aumento (212 nel 2014).