Linee regolari

Una rete che si arricchisce
Ulteriori risorse sono destinate allo sviluppo di questa rete, essenziale per la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France e in particolare degli abitanti dei dipartimenti della periferia. Tra il 2017 e il 2019, Île-de-France Mobilités ha migliorato 900 linee, il che ha comportato anche l'acquisto di 500 nuovi veicoli e la creazione di oltre 2.000 posti di lavoro.
I miglioramenti mirano principalmente ad adattare il funzionamento delle linee al ritmo di vita dei residenti dell'Ile-de-France: aumento delle frequenze durante il giorno o nelle ore di punta e miglioramento degli orari, con autobus prima e/o dopo. A volte sono i percorsi delle linee che devono essere adattati ai cambiamenti dei territori come nuove strutture o quartieri da servire, la trasformazione di una strada in un asse pedonale, la creazione di piste ciclabili, ecc ...
Una rete ridisegnata per la prima volta in 70 anni
Ad esempio, i percorsi delle linee a Parigi, che erano rimasti praticamente invariati per 70 anni, sono stati ampiamente ridisegnati nell'aprile 2019, in particolare per servire meglio molti quartieri la cui popolazione è cresciuta notevolmente dal 1950.
Autobus puliti, confortevoli e sicuri per tutte le linee
Obiettivo autobus puliti!
Tutti gli autobus ordinati dal 2016 funzionano a elettricità o biometano. Il nostro obiettivo è il più ambizioso in Europa in termini di transizione energetica: avere una flotta di autobus pulita al 100% entro il 2025 per le aree più dense della regione e il 2030 per l'intera regione! Più di 350 autobus puliti sono già in funzione e nel 2020 circa 600 autobus e pullman puliti arriveranno sulla rete per sostituire autobus e pullman diesel.
Accogliere questi nuovi veicoli richiede a monte di Centri Bus adeguati alle nuove tecnologie, al fine di poterli ricaricare con elettricità o biometano. Inoltre, Île-de-France Mobilités sta anche testando diversi veicoli alimentati a idrogeno su una linea regolare nel settore di Versailles.
E il comfort dei viaggiatori?
Dal 2019, tutti gli autobus acquistati da Île-de-France Mobilités sono stati gradualmente dotati di aria condizionata morbida per migliorare il comfort degli utenti e di un nuovo design degli interni , incluso un nuovo sistema di colore dei sedili per mostrare meglio i posti riservati ai viaggiatori prioritari (non vedenti, donne incinte, anziani, persone che hanno difficoltà a stare in piedi come una persona con stampelle...).
Autobus anche più sicuri
Al di là della videoprotezione e della radiolocalizzazione che equipaggiano quasi il 100% degli autobus della regione, la presenza umana è essenziale per rassicurare i viaggiatori.
Oltre agli agenti SUGE (Surveillance Générale) e GPSR (Network Protection and Security Group) impiegati sulle reti gestite da SNCF e RATP, Île-de-France Mobilités finanzia oltre 520 agenti di mediazione in tutta la rete per supportare quotidianamente i passeggeri.
Dal 2017 sono stati inoltre impiegati 200 agenti di sicurezza privati finanziati da Île-de-France Mobilités e impiegati dagli operatori dei trasporti. Garantiscono così con la loro presenza quotidiana e dissuasiva, la sicurezza dei viaggiatori, dei dipendenti, delle merci, e riducono la sensazione di insicurezza.
Infine, nel 2019 è stata conclusa una partnership senza precedenti con la gendarmeria nazionale che le consente, grazie al finanziamento di Île-de-France Mobilités, di effettuare 1.000 pattuglie all'anno come riservista della gendarmeria.
Discesa su richiesta
Per migliorare la sensazione di sicurezza dei viaggiatori e in particolare delle donne che utilizzano gli autobus e che tornano a tarda notte, Île-de-France Mobilités ha istituito il servizio di discesa a richiesta , che consiste nell'offrire la possibilità a chiunque ne faccia richiesta di scendere tra due fermate dell'autobus, al fine di avvicinarlo alla sua destinazione finale. Questo servizio, particolarmente rilevante quando le fermate sono lontane, viene istituito la sera o di notte dalle 22h. 70 linee sono state interessate da questo dispositivo a gennaio 2019 e nuove linee lo stanno gradualmente offrendo.
Linee sempre più accessibili
Quasi tutti gli autobus e i pullman ora hanno l'attrezzatura necessaria per ospitare le persone in sedia a rotelle. Affinché una linea di autobus sia considerata accessibile alle persone che devono viaggiare con una sedia a rotelle, almeno il 70% delle fermate deve consentire loro di salire e scendere dall'autobus - Île-de-France Mobilités finanzia un massimo legale del 70% del costo del lavoro svolto dai gestori delle strade (comuni, intercomuni, dipartimenti, ecc.) per rendere accessibili le fermate degli autobus, Perché non si tratta solo di avere autobus dotati di rampe di accesso!
Se larete di autobus a Parigi è stata completamente accessibile per più di 10 anni, questo è anche il caso di oltre 500 linee di autobus in tutta la regione (settembre 2019), una cifra in costante aumento (212 nel 2014).
Informazioni pratiche
Prezzo
Il prezzo di una corsa in autobus è di un biglietto t+ per viaggio e due biglietti t+ per destinazioni oltre due zone. Per i titolari di un pass Navigo, le corse in autobus sono incluse. Per i viaggiatori che utilizzano Navigo Liberté+, il biglietto è alla tariffa carnet dal primo viaggio.
Buono a sapersi: puoi acquistare il tuo biglietto dell'autobus tramite SMS, non c'è bisogno di acquistare i biglietti in biglietteria o in un terminal!
Orari
Gli orari e le mappe delle 1.500 linee di autobus possono essere consultati direttamente dal pianificatore di percorso.