Biglietto d'imbarco SMS

I tuoi viaggi in autobus a portata di SMS!

Autobus

2,50€  all'unitàVedi condizioni in fondo alla pagina

  • Non c'è bisogno di cambiare per prendere l'autobus
  • Niente più biglietti dell'autobus di cartone
  • Acquista il tuo biglietto dell'autobus in soccorso stradale direttamente con il tuo cellulare
È adatto alle mie esigenze?

Il biglietto d'imbarco SMS è adatto se:

  • Si effettua un singolo viaggio senza trasferimento (il biglietto è valido per 1 ora).
  • Il tuo viaggio è sulla rete di autobus Île-de-France Mobilités.
  • Hai un piano mobile Bouygues, Orange, SFR o Free.
Semplice e conveniente

Sei di fronte alla fermata dell'autobus e non hai un biglietto con te?

Niente panico, con il tuo telefono puoi acquistare un biglietto d'imbarco via SMS

Non c'è bisogno di soldi. Ora puoi acquistare il tuo biglietto dell'autobus ovunque in Île-de-France grazie al tuo telefono!

Come funziona?

  1. Digita via SMS:
    - il numero della linea che si utilizza sulla rete RATP (ad esempio: BUS24)
    - la parola chiave visualizzata al punto di arresto o nel veicolo per OPTILE
  2. Invia un SMS al 93100
  3. Ricevi un biglietto sotto forma di SMS: il biglietto è valido per 1 ora
  4. Presenta l'SMS all'autista dell'autobus

