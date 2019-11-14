Prezzi
€ 2,50 + eventuale costo dell'SMS per i piani di telefonia mobile che non includono SMS illimitati (escluso il costo dell'SMS addebitato dall'operatore telefonico se applicabile). Il biglietto è valido per 1 ora senza corrispondenza escluso il costo dell'SMS addebitato dall'operatore telefonico se applicabile.
Il prezzo del biglietto viene addebitato sulla bolletta telefonica. Servizio disponibile con gli operatori Bouygues, Orange, SFR e Free. Nel caso di una carta prepagata, il prezzo del biglietto d'imbarco SMS viene addebitato sul saldo rimanente.
Il viaggiatore ha la possibilità di acquistare un biglietto singolo per ogni SMS inviato.
Operatori di telefonia mobile
Questo servizio è disponibile solo per i clienti degli operatori Bouygues Télécom, Orange, SFR o Free (esclusi i pacchetti bloccati).
Il biglietto SMS non è disponibile per i clienti:
- operatori di reti mobili virtuali (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, ecc.);
- la maggior parte dei pacchetti professionali (verificare con il datore di lavoro);
- operatori stranieri.
Passeggeri multipli
È possibile ordinare più biglietti SMS a bordo dallo stesso telefono, consentendo a più persone di viaggiare a bordo di viaggiare insieme.
In questi casi, il cliente titolare del telefono che verrà utilizzato per acquistare il "TAB-SMS" dovrà inviare la parola chiave via SMS al numero breve prescelto:
- In un autobus a lunga percorrenza: 1 SMS per il valore di 2 biglietti dell'autobus
- tante volte quanti sono i passeggeri per un viaggio su una linea tariffaria ordinaria o a lunga distanza,
Poiché il "TAB-SMS" acquistato viene conservato solo sul telefono cellulare utilizzato per effettuare l'acquisto, i clienti devono rimanere insieme durante tutto il viaggio.