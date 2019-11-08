Campo d'applicazione
Il biglietto Metro-Treno-RER sul pass Navigo Easy e sul telefono consente di viaggiare su:
- Linee della metropolitana nell'Île-de-France, ad eccezione dell'entrata / uscita alla stazione ferroviaria dell'aeroporto "Aéroport d'Orly";
- RER e linee ferroviarie in Île-de-France, ad eccezione dell'entrata / uscita delle stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport Charles De Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"
- La funicolare di Montmartre;
- Linee Intercité e TER nell'Île-de-France
Il biglietto dematerializzato Metro-Treno-RER non consente di viaggiare su:
- Linee di tram
- Tutti gli autobus e pullman Noctilien
- Gli Tzen
- RoissyBus, OrlyVal, Filéo
- Le stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"
- Stazioni RER e ferroviarie situate al di fuori dell'Île-de-France
- Linee ad alta velocità (TGV ...)
Il biglietto Metro-Treno-RER non consente collegamenti con autobus e tram. Ti permette di viaggiare 2 ore dalla convalida dell'ingresso e senza fare un'uscita.
Utilizzo in metropolitana, treno e RER
Il biglietto Metro-Treno-RER consente collegamenti per 2 ore dalla convalida dell'ingresso sulla rete, senza effettuare un'uscita: metro-metro, RER/treno-RER/treno e metro-RER/treno.
Utilizzo nella funicolare di Montmartre
Il biglietto Metro-Treno-RER consente di prendere la funicolare di Montmartre, ma senza collegamenti con altri mezzi di trasporto.
Per maggiori informazioni sui collegamenti, puoi consultare questa pagina: Come viaggiare (bene) con un biglietto dematerializzato?
Cosa c'è da sapere
Questo biglietto è disponibile a prezzo pieno e ridotto.
Questo biglietto teleticketing viene caricato su un pass Navigo Easy che devi ottenere in anticipo. Tuttavia, non è possibile addebitare entrambe le tariffe contemporaneamente sullo stesso pass. Un pass Navigo Easy non può contenere più di 20 biglietti Metro-Treno-RER.
Puoi acquistare questo biglietto con il tuo telefono, dall'app Île-de-France Mobilités, memorizzarlo sul tuo telefono o caricarlo sul tuo pass Navigo Easy.