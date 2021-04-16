Come viaggiare (bene) con un biglietto dematerializzato? Pubblicato su 2021 April 16

Hai optato per il biglietto dematerializzato sul tuo smartphone o sulla carta Navigo Easy e ti stai chiedendo in quale perimetro puoi viaggiare e quali collegamenti sono possibili? Vi diciamo tutto!

Con biglietti dematerializzati su smartphone o Navigo Easy : puoi viaggiare sulle linee Metro, RER, Treno e Tram espresso con il biglietto Metro-Treno-RER, e sulle linee di autobus, tram e Tzen con il biglietto Bus-Tram. Per ogni viaggio su queste linee, ti viene addebitato un biglietto.

Come (bene) prendere una connessione con il tuo biglietto dematerializzato? A volontà per 2h00 senza lasciare l'area controllata con un biglietto Metro-Treno-RER: dopo la prima convalida, hai la possibilità di prendere tutte le metropolitane (e / o RER / Treno) che desideri entro 2 ore, purché tu rimanga nell'area controllata. A volontà per 1h30 senza interruzioni tranne andata e ritorno sulla stessa linea con un biglietto Bus-Tram: Se durante la prima convalida hai optato per l'autobus o il tram, hai la possibilità di prendere tutti i tram o autobus che desideri per 1h30 di fila (tranne andata e ritorno) Più biglietti, se cambi la tua modalità di trasporto

D'altra parte, se per 1h30 dopo la prima convalida per le modalità Bus-Tram, e se per 2 ore dopo la prima convalida per le modalità metro-treno-RER e tram espresso, si passa dall'autobus alla metropolitana o dal treno al tram, ti verranno addebitati 2 biglietti.

L'importanza dell'area controllata Proprio come con un biglietto t+ magnetico, ti verrà addebitato un solo biglietto se prendi diverse metropolitane (e / o RER / treno) entro 2 ore, purché tu rimanga nell'area controllata (e senza uscire dall'attrezzatura o dalle porte di uscita). Non appena si lascia l'area controllata (da apparecchiature o porte di uscita) e si rientra nell'area controllata (da apparecchiature di convalida all'ingresso), viene addebitato un nuovo biglietto. A meno che tale trasferimento non sia effettuato in stazioni che beneficiano di un percorso per strada pubblica.

ATTENZIONE! Per evitare di lasciare l'area di trasporto e di essere addebitati due biglietti Metro-Treno-RER, seguire la segnaletica (cartelli, frecce, gradini a terra, ecc.) che indicano i collegamenti. Ciò è particolarmente essenziale nelle principali stazioni e stazioni (Châtelet, Gare de Lyon, ecc.) che dispongono di numerose apparecchiature di uscita e convalida all'ingresso.