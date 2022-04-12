FAQ:
Scopri i servizi su Android e IOS
- Con un biglietto caricato nel mio telefono o un orologio connesso, posso viaggiare sull'intera rete di trasporti dell'Île-de-France.
- Come posso visualizzare e ricaricare un pass Navigo con il mio telefono?
- Non è possibile trasferire i miei biglietti dal mio Navigo al mio telefono e viceversa
- Con un telefono o un orologio connesso, convalido per una sola persona
- Guida introduttiva all'acquisto su un telefono
- Cos'è NFC?
- Quali metodi di pagamento sono accettati?
- Quali pass Navigo possono essere ricaricati con un telefono?
- Quali telefoni possono essere utilizzati per ricaricare un pass Navigo?
- Quali biglietti di trasporto posso acquistare dal mio telefono o smartwatch?
- Posso beneficiare del rimborso del datore di lavoro?
- Posso installare il servizio in un telefono con due slot per schede SIM?