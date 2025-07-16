Posso beneficiare del rimborso del datore di lavoro?
Una prova di acquisto viene inviata automaticamente all'indirizzo e-mail che funge da identificatore Navigo Connect o all'indirizzo fornito durante l'acquisto.
Come per i biglietti di trasporto su pass Navigo o biglietti magnetici, la prova di acquisto consente di chiedere al datore di lavoro un rimborso.
Il fatto di essere autenticati su Navigo Connect al momento dell'acquisto consente di ricevere una prova di acquisto nominativa.
Non hai ricevuto la prova d'acquisto?
Per i pass mensili e settimanali Navigo caricati su un pass Navigo (ad eccezione del pass Navigo Discovery), il certificato di contratto che consente il rimborso da parte del datore di lavoro è disponibile anche nell'area Gestisco la mia carta.