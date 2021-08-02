Guida introduttiva all'acquisto su un telefono

Aggiornato su 02 agosto 2021

Scopri come utilizzare il servizio di acquisto biglietti dall'app Île-de-France Mobilités:

Acquista biglietti da caricare sul tuo telefono

Per poter guardare questo video, è necessario

Per poter guardare questo video, è necessario

Acquista biglietti da caricare su un pass Navigo

Per poter guardare questo video, è necessario