Se si dispone di un telefono con due slot per la scheda SIM, la scheda SIM abilitata NFC in cui è possibile installare il servizio deve essere posizionata nello slot 1. Allo stesso modo, durante l'utilizzo del servizio, la scheda SIM deve rimanere nello slot 1. È possibile utilizzare lo slot 2 con un'altra scheda SIM. Questo chiarimento non si applica agli utenti che hanno un telefono con l'elemento sicuro integrato nel telefono (vedere l'elenco dei Samsung interessati).

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità delle schede SIM NFC, è possibile consultare questa pagina.