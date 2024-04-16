Posso continuare a utilizzare il servizio sulla mia carta SIM Orange o SOSH?
Dal 1° dicembre 2020, Orange e Sosh non consentono più di installare il servizio di acquisto di biglietti nelle loro carte SIM, operazione necessaria per memorizzare i biglietti. Tuttavia, se hai installato il servizio nella tua scheda SIM prima del 1° dicembre 2020, rimane operativo:
- puoi continuare ad acquistare biglietti e convalidarli con il tuo telefono Android NFC;
- Se reinstalli le app o cambi il telefono con un altro modello Android compatibile con il servizio, puoi continuare a utilizzare la SIM. Per fare ciò, è sufficiente installare l'applicazione complementare Ticket contactless;
- Se hai intenzione di cambiare la tua carta SIM, ricorda di consumare i biglietti che contiene prima di cambiarla in quanto non possono essere trasferiti o rimborsati.
Nota: la funzione di ricarica biglietto nel telefono non è disponibile su iPhone.