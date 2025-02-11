Con le applicazioni Android Île-de-France Mobilités, BonjourRATP o SNCF Connect, il tuo telefono NFC ti consente di consultare il tuo pass Navigo e caricare i biglietti.

Su iOS, il servizio è ora disponibile nelle applicazioni Île-de-France Mobilités e ciaoRATP e SNCF Connect.

Per leggere il tuo pass Navigo, apri l'app nella home page del servizio acquisti e seleziona "Il mio pass Navigo". L'app ti chiederà quindi di presentare la tua carta per leggerla.

Il modo di posizionare il pass Navigo in relazione al telefono varia a seconda del telefono:

Sulla maggior parte dei telefoni Android, è necessario presentare il pass sul retro del telefono,

Sui modelli Sony Xperia XZ e Sony Xperia X, è necessario posizionare la scheda davanti allo schermo,

Su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella scheda sulla parte superiore del telefono, rivolto verso lo schermo o sul retro. Per iPhone XR, XS e XS Max, è necessario almeno iOS 14.5 e per l'applicazione IDFM, è richiesta la sua ultima versione da 7.0.5.

Alla vibrazione, il tuo pass viene rilevato e pronto per essere ricaricato: la lettura / scrittura continua, quindi non spostare il pass e attendere la conferma visiva dell'applicazione prima di rimuovere il pass.

Maggiori informazioni in questo video !