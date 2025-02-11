Come posso visualizzare e ricaricare un pass Navigo con il mio telefono?
Con le applicazioni Android Île-de-France Mobilités, BonjourRATP o SNCF Connect, il tuo telefono NFC ti consente di consultare il tuo pass Navigo e caricare i biglietti.
Su iOS, il servizio è ora disponibile nelle applicazioni Île-de-France Mobilités e ciaoRATP e SNCF Connect.
Per leggere il tuo pass Navigo, apri l'app nella home page del servizio acquisti e seleziona "Il mio pass Navigo". L'app ti chiederà quindi di presentare la tua carta per leggerla.
Il modo di posizionare il pass Navigo in relazione al telefono varia a seconda del telefono:
- Sulla maggior parte dei telefoni Android, è necessario presentare il pass sul retro del telefono,
- Sui modelli Sony Xperia XZ e Sony Xperia X, è necessario posizionare la scheda davanti allo schermo,
- Su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella scheda sulla parte superiore del telefono, rivolto verso lo schermo o sul retro. Per iPhone XR, XS e XS Max, è necessario almeno iOS 14.5 e per l'applicazione IDFM, è richiesta la sua ultima versione da 7.0.5.
- Alla vibrazione, il tuo pass viene rilevato e pronto per essere ricaricato: la lettura / scrittura continua, quindi non spostare il pass e attendere la conferma visiva dell'applicazione prima di rimuovere il pass.
Maggiori informazioni in questo video !
Posizioni del pass Navigo sul retro del telefono: in lunghezza, trasversale, trasversale offset
Suggerimenti per la visualizzazione di un pass Navigo con il telefono
La vibrazione indica che il pass viene rilevato dal telefono, ma continua a essere letto/scritto dal telefono. La lettura consente di interrogare il contenuto del pass, mentre la scrittura consente di caricare nuovamente biglietto su di esso.
Durante la riproduzione, non spostare il passaggio e attendere la conferma visiva dell'applicazione prima di rimuoverla dal telefono.