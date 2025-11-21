Biglietti e servizi disponibili

Dal tuo telefono, puoi acquistare i seguenti biglietti di trasporto:

Per i beneficiari della tariffa di trasporto solidale, una volta convalidata la richiesta, puoi ricaricare i tuoi diritti sul tuo pass tramite le applicazioni e acquistare direttamente i seguenti pass settimanali e mensili dal tuo cellulare: Navigo Solidarity 75% : Navigo Sconto 50%

Pacchetti eventi :

- Pacchetto Paris Visite 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni e 5 giorni prezzo intero e tariffa bambino: attivabile alla prima convalida

- Pacchetto anti-inquinamento : in caso di picco di inquinamento dichiarato

- Pacchetto Music Festival

Biglietto Bus-Tram a tariffa intera e ridotta

Il servizio Navigo Liberté+ è disponibile anche sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

Biglietti non disponibili

I pacchetti Navigo Annual e Navigo imagine R non sono ancora disponibili sui dispositivi mobili.

D'altra parte, una volta che il tuo file immagina R convalidato, puoi ricaricare i diritti immagina R direttamente dalle applicazioni, senza bisogno di andare alla stazione.

Nota 1: L'elenco dei biglietti disponibili per l'acquisto dall'app Apple Maps è descritto nella domanda "Quali biglietti posso acquistare dall'app Apple Maps?"

Regole di acquisto per i biglietti su telefono o smartwatch

1. Disponibilità dei biglietti: i biglietti offerti per l'acquisto dipendono dal supporto (telefono, pass Navigo o orologio connesso) e dai biglietti già acquistati su questo supporto.

2. Convivenza dei biglietti: alcuni biglietti non possono coesistere contemporaneamente in un supporto: se uno è presente sul supporto, l'altro non sarà offerto in vendita. Questo è il caso, ad esempio, del biglietto Paris Région <>Aéroports con un biglietto Metro-Treno-RER.

Attenzione : se uno è presente sul supporto, l'altro non sarà offerto in vendita. Sarà quindi necessario utilizzare un altro supporto come un pass Navigo Easy.

Nota: se hai ancora biglietti t+ dematerializzati, è necessario utilizzare tutti questi biglietti prima di poter acquistare biglietti Metro-Treno-RER o biglietti Bus-Tram.

3. Convalida dei biglietti: finché non hai convalidato almeno una volta con il tuo telefono o smartwatch, puoi acquistare il biglietto RoissyBus una sola volta. Dopo la convalida, saranno nuovamente disponibili per l'acquisto.

4. Autenticazione richiesta: l'acquisto dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week richiede l'accesso al proprio account IDFM Connect sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

5. Priorità del pacchetto: se hai un pass giornaliero Navigo e biglietti singoli sul tuo telefono o orologio connesso, il pass verrà utilizzato in via prioritaria il giorno della sua validità.

6. Pacchetti validi: se hai un pass Navigo annuale o Imagine R valido sul tuo pass Navigo, nessun altro biglietto o pacchetto sarà offerto per l'acquisto per evitare duplicati.

7. Rimborso e riacquisto: se hai richiesto un rimborso per un pacchetto, lo stesso pacchetto (con le stesse date e zone) non verrà più offerto per l'acquisto.