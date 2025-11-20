Quali biglietti di trasporto posso acquistare dall'app Apple Maps?

Elenco dei biglietti disponibili per l'acquisto dall'app Apple Maps:

  • Biglietti Metro-Treno-RER a tariffa intera o ridotta
  • Biglietti Bus-Tram a tariffa intera o ridotta
  • Biglietti Parigi Regione<>Aeroporti tariffa intera o tariffa ridotta
  • Biglietto RoissyBus
  • Pass Navigo Giorno 1-5, per lo stesso giorno
  • Pacchetto Paris Visite , 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni e 5 giorni, si attiva alla prima convalida, prezzo intero e tariffa bambino, si attiva alla prima convalida

Per altri biglietti non visibili sull'app Mappe, vai all'app Île-de-France Mobilités. Il biglietto acquistato sarà quindi visibile in entrambe le applicazioni.

L'elenco dei biglietti disponibili per l'acquisto nell'app Mappeè soggetto a modifiche.