Quali biglietti di trasporto posso acquistare dall'app Apple Maps?
Elenco dei biglietti disponibili per l'acquisto dall'app Apple Maps:
- Biglietti Metro-Treno-RER a tariffa intera o ridotta
- Biglietti Bus-Tram a tariffa intera o ridotta
- Biglietti Parigi Regione<>Aeroporti tariffa intera o tariffa ridotta
- Biglietto RoissyBus
- Pass Navigo Giorno 1-5, per lo stesso giorno
- Pacchetto Paris Visite , 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni e 5 giorni, si attiva alla prima convalida, prezzo intero e tariffa bambino, si attiva alla prima convalida
Per altri biglietti non visibili sull'app Mappe, vai all'app Île-de-France Mobilités. Il biglietto acquistato sarà quindi visibile in entrambe le applicazioni.
L'elenco dei biglietti disponibili per l'acquisto nell'app Mappeè soggetto a modifiche.