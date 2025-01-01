Prezzi di trasporto solidale

Beneficiate dell'assistenza sociale?
Hai diritto a sconti significativi sui trasporti pubblici nella regione di Parigi.

Cos'è la tariffa di trasporto solidale?

La tariffazione solidale dei trasporti è un'iniziativa della regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités lanciata nel 2004.

Mira a ridurre i costi di trasporto per le famiglie più povere, offrendo così sconti significativi sui trasporti pubblici nella regione.

Perché questo prezzo?

Il trasporto pubblico è essenziale per i residenti dell'Ile-de-France e svolge un ruolo cruciale nella coesione sociale.

Grazie alla Tariffa Solidale Trasporti, le persone in situazioni precarie possono muoversi più facilmente, riducendo così il loro budget.

Chi può beneficiare della tariffa di solidarietà dei trasporti?

La tariffa di solidarietà dei trasporti è destinata a diverse categorie di beneficiari:

  • CSS senza partecipazione finanziaria (ex CMU-C)
  • RSA
  • AME
  • Persone in cerca di lavoro in possesso di SSA
  • Titolari e/o accompagnatori di titolari di determinate carte di invalidità (ONAC, CMI)

Inoltre, è essenziale disporre di un pass Navigo per utilizzare la tariffa di trasporto solidale, indipendentemente dal biglietto scelto.

Quali sono i vantaggi?

A seconda del tuo profilo, puoi beneficiare di:

Come fai a sapere se sei idoneo?

Utilizza il nostro simulatore online per verificare la tua idoneità alla tariffa di trasporto solidale. Puoi anche consultare la tabella di ammissibilità.

Se sei idoneo, puoi fare domanda direttamente online.

Come posso ottenerlo online?

  1. Fai clic sul pulsante "Applica online" qui sotto.
  2. Compila il modulo di domanda.
  3. L'Agence Solidarité Transport esaminerà la tua pratica e ti contatterà via e-mail entro pochi giorni.
Come posso ottenerlo per telefono e posta?

  1. Tieni a portata di mano il tuo numero di pass Navigo (se ne hai uno) e le tue credenziali.
  2. Chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999 (servizio e chiamata gratuiti, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19).
  3. Un consulente valuterà la tua situazione e ti invierà un modulo cartaceo da compilare.
  4. Restituire per posta il modulo compilato con i documenti giustificativi all'Agence Solidarité Transport.

Tempi di elaborazione:

  • Circa 10 giorni se hai già un pass Navigo.
  • Da 3 settimane a 1 mese in caso di ordine di pass Navigo.

Come ottenere il pass Navigo per beneficiare della tariffa Solidarité Transport?

Se non disponi ancora di un pass Navigo a tuo nome, recati presso un'agenzia RATP, SNCF o Optile, presso uno sportello club RATP o presso uno sportello servizi Navigo SNCF. Lì riceverai il tuo pass Navigo necessario per la registrazione online.

Attenzione: la tariffa di trasporto solidale è disponibile solo sul pass Navigo (esclusi i pass Navigo Annual, imagine R e Navigo Discovery).

Carica i tuoi diritti sul tuo pass Navigo

Una volta assegnati i tuoi diritti, caricali sul tuo pass Navigo:

  • Da casa : utilizza l'app Île-de-France Mobilités o quelle dei rivenditori ufficiali per caricare i tuoi diritti prima di acquistare il tuo biglietto di trasporto scontato.
  • Presso uno sportello o un distributore automatico : recati presso uno sportello o un distributore automatico RATP o SNCF per caricare i tuoi diritti.

Preparati per il rinnovo dei tuoi diritti

Rinnovare i tuoi diritti tramite il nostro sito web è molto semplice:

  1. Accedi al tuo spazio personale.
  2. Vai alla sezione "Presento documenti".
  3. Invia i tuoi certificati.

Il rinnovo può essere automatico o manuale a seconda della situazione.

Rinnovo automatico :

  • Beneficiari della RSA o dell'ASS che autorizzano la consultazione dei loro dati da parte dell'Agenzia di Trasporto Solidale.

Rinnovo manuale :

  • Beneficiari dell'AME, della CSS senza partecipazione finanziaria (ex CMU-C), di una CI, di una CMI o di una carta ONAC.
  • Beneficiari di RSA o SSA che non autorizzano la consultazione remota dei propri dati.

Anticipa il tuo rinnovo

Non aspettare fino alla fine del mese. L'elaborazione della tua richiesta richiede tempo affinché l'Agence Solidarité Transport studi i tuoi documenti giustificativi e i diritti siano resi disponibili sugli aeromobili dei vettori.

Un mese prima della fine dei tuoi diritti attuali, l'Agenzia ti invierà un'e-mail o una lettera per chiederti i documenti giustificativi necessari. Sarai in grado di fornirli:

  • Per posta
  • Depositandoli nel tuo spazio personale

Suggerimento : utilizza il tuo spazio personale sul sito web di Solidarité Transport per una conferma immediata e un'elaborazione più rapida rispetto alla posta.

Utilizzo del sito web:

  1. Accedi al tuo spazio personale.
  2. Vai alla sezione "Presento documenti".
  3. Invia i tuoi certificati.

Alternativa per posta:

Se non puoi utilizzare il tuo spazio online personale, la lettera di rinnovo contiene una busta preaffrancata. Non sarà necessario pagare un francobollo e l'indirizzo di destinazione sarà già indicato.

Hai bisogno di aiuto con il tuo passcode?

Se hai dimenticato il tuo codice di accesso, è possibile recuperarlo.

Se sei già beneficiario di Solidarité Transport, hai uno spazio personale.

Ti permetterà di completare facilmente i tuoi passaggi e verifiche.

