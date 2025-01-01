Prezzi di trasporto solidale

Rinnovare i tuoi diritti tramite il nostro sito web è molto semplice:

Accedi al tuo spazio personale. Vai alla sezione "Presento documenti". Invia i tuoi certificati.

Il rinnovo può essere automatico o manuale a seconda della situazione.

Rinnovo automatico :

Beneficiari della RSA o dell'ASS che autorizzano la consultazione dei loro dati da parte dell'Agenzia di Trasporto Solidale.

Rinnovo manuale :

Beneficiari dell'AME, della CSS senza partecipazione finanziaria (ex CMU-C), di una CI, di una CMI o di una carta ONAC.

Beneficiari di RSA o SSA che non autorizzano la consultazione remota dei propri dati.

Anticipa il tuo rinnovo

Non aspettare fino alla fine del mese. L'elaborazione della tua richiesta richiede tempo affinché l'Agence Solidarité Transport studi i tuoi documenti giustificativi e i diritti siano resi disponibili sugli aeromobili dei vettori.

Un mese prima della fine dei tuoi diritti attuali, l'Agenzia ti invierà un'e-mail o una lettera per chiederti i documenti giustificativi necessari. Sarai in grado di fornirli:

Per posta

Depositandoli nel tuo spazio personale

Suggerimento : utilizza il tuo spazio personale sul sito web di Solidarité Transport per una conferma immediata e un'elaborazione più rapida rispetto alla posta.

Utilizzo del sito web:

Alternativa per posta:

Se non puoi utilizzare il tuo spazio online personale, la lettera di rinnovo contiene una busta preaffrancata. Non sarà necessario pagare un francobollo e l'indirizzo di destinazione sarà già indicato.

Hai bisogno di aiuto con il tuo passcode?

Se hai dimenticato il tuo codice di accesso, è possibile recuperarlo.