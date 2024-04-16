Un biglietto caricato nel telefono o in un orologio connesso ti consente di viaggiare sulla rete di autobus, tram, metropolitana e RER in tutta l'Île-de-France. L'ambito di utilizzo dipende dal biglietto acquistato e, se applicabile, dalla data e dalle aree selezionate al momento dell'acquisto.

Con un biglietto carico nel telefono o in uno smartwatch, solo una persona può viaggiare contemporaneamente, come per il pass Navigo.

Per ulteriori informazioni, consultare le CGUV dei biglietti di trasporto.

Puoi anche acquistare il tuo pass Vélib' a breve termine direttamente dall'app Île-de-France Mobilités. Scopri di più su Vélib' | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).