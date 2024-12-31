Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) dei biglietti Metro-Treno-RER

Data di validità: da novembre 2025

Preambolo

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del Biglietto Metro-Treno-RER su supporto contactless (pass Navigo Easy e telefono tramite le applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti[1]).

L'utilizzo del Biglietto Metro-Treno-RER è subordinato all'accettazione piena, completa e senza riserve da parte del Titolare delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il biglietto (disponibili su iledefrance-mobilites.fr).

Il biglietto Métro-Train-RER, creato da Île-de-France Mobilités, è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominato "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite i distributori automatici "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1. DEFINIZIONI

1.1 Il nome "Titolare" indica la persona fisica che utilizza il biglietto Metro-Treno-RER senza contatto.

1.2 La denominazione "Tariffa ridotta" indica le tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili:

Beneficiari dell'assistenza sociale e dei trasporti di solidarietà

Bambini da 4 anni a meno di 10 anni (gratuito per i bambini sotto i 4 anni)

Titolare di una tessera "Famiglie numerose"

Persone disabili in base alla prova e ai loro accompagnatori

Maggiori dettagli su "Elenco dei beneficiari per le tariffe ridotte | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) »

1.3 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

1.4 Per "convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi si intende la possibilità di caricare biglietti o contratti diversi sullo stesso pass o telefono.

Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1. Il biglietto Metro-Treno-RER è un biglietto che può essere utilizzato su tutte le zone da 1 a 5 della rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités. Il biglietto Metro-Treno-RER ti consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana in Île-de-France, ad eccezione dell'ingresso/uscita alla stazione ferroviaria dell'aeroporto "Aéroport d'Orly" (vedi biglietto Paris Région <> Aéroports con una tariffa specifica);

RER e linee ferroviarie nell'Île-de-France, ad eccezione dell'entrata/uscita delle stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport Charles De Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV" (vedi biglietto Paris Région <> Aéroports con una tariffa specifica);

La funicolare di Montmartre;

Linee Intercité e TER nell'Île-de-France per i viaggi che servono le stazioni dell'Ile-de-France.

2.2 Il biglietto Metro-Treno-RER non consente di viaggiare su:

Linee del tram (da T1 a T14)

Autobus e pullman Noctilien

Gli Tzen

RoissyBus, OrlyVal,

Fileo

Il cavo C1

Le stazioni ferroviarie aeroportuali "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" e "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Stazioni RER e ferroviarie situate al di fuori dell'Île-de-France

Linee ad alta velocità (TGV ...)

2.3 Il periodo di validità:

Il biglietto Metro-Treno-RER consente un viaggio della durata di 2 ore dalla convalida dell'ingresso e senza effettuare un'uscita. I collegamenti tra i modi di trasporto autorizzati, sopra menzionati, sono autorizzati entro il limite di 2 ore dalla prima convalida dell'ingresso.

Sono autorizzati i collegamenti tra la metropolitana, la RER e il treno per strade pubbliche, attraverso i percorsi segnalati: vedi elenco dei collegamenti per strada pubblica (https://www.iledefrance-mobilites.fr/correspondance-voie-publique).

In caso di convalida dell'ingresso o della coincidenza oltre il limite di tempo, verrà detratto un nuovo biglietto Metro-Treno-RER.

In caso di dimenticanza del suo supporto contactless, il Titolare deve acquistare un biglietto di trasporto per poter viaggiare senza essere in violazione. Questo non è rimborsato.

3. PREZZI

3.1 Il prezzo del biglietto Metro-Treno-RER è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr, sezione "Tariffe"

sui display nei luoghi di trasporto

sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

sui siti web dei Vettori

sul sito web dell'agenzia Navigo Key Accounts per aziende, istituzioni o associazioni per acquisti di massa

3.2 Il biglietto Metro-Treno-RER è venduto singolarmente, a prezzo pieno e ridotto. (cfr. articolo 1.2).

4. ACQUISTO E CARICO

4.1 Il prezzo del biglietto Metro-Treno-RER è pagabile in contanti.

4.2 Il biglietto Metro-Treno-RER può essere acquistato e caricato su un pass Navigo Easy:

nei punti vendita, in vendita mobile con un agente e sui distributori automatici dei Vettori

dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti (vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

e per ricaricare un pass Navigo (se il Titolare ne ha già uno),

e per ricaricare un pass Navigo (se il Titolare ne ha già uno), o tramite un ordine online sul sito web dell'Agenzia Navigo Key Accounts su https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr/

4.3 Il Biglietto Metro-Treno-RER può anche essere acquistato e caricato telefonicamente dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti (vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.4 Durante lo stesso acquisto su Autobranche o da un'applicazione, è possibile caricare fino a 20 biglietti Metro-Treno-RER sullo stesso supporto (pass o cellulare).

Per un acquisto presso l'agenzia Navigo Key Accounts, è possibile ottenere fino a 30 biglietti Metro-Treno-RER sullo stesso pass.

4.5 Convivenza

Il biglietto Metro-Treno-RER e il biglietto Bus-Tram possono coesistere insieme sullo stesso supporto (pass o telefono). Ciascuno sarà quindi convalidato in via prioritaria sul proprio perimetro di convalida.

Il biglietto Metro-Treno-RER e il biglietto Parigi Regione <> Aeroporti non possono coesistere sullo stesso supporto (pass o telefono).

Il biglietto Metro-Treno-RER e il biglietto t+ teleticketing la cui vendita si è fermata il 01/01/2025 non possono coesistere sullo stesso supporto (pass o telefono).

Gli abbonamenti e il biglietto Metro-Treno-RER possono coesistere sullo stesso pass o telefono (vedi articolo 5.4 relativo alle regole di convalida in caso di coabitazione di un pass e di un biglietto Bus-Tram). Maggiori informazioni su "link alla pagina di convivenza"

Il titolare della carta che ha un biglietto t+ o un biglietto Paris Région <> Aéroports sul suo supporto e desidera caricare un biglietto Metro-Treno-RER può farlo solo se lo fa su un nuovo supporto o ha consumato più di 4 ore fa i biglietti t+ o Paris Région <> Aéroports esistenti sul suo supporto.

5. CONVALIDA

5.1 Il Titolare di un Biglietto Metro-Treno-RER deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo biglietto sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e in uscita se richiesto, pena la violazione.

5.2 La convalida di un biglietto Metro-Treno-RER consente il viaggio di una sola persona.

5.3 È impossibile convalidare più biglietti metro-treno-RER dello stesso supporto contactless per consentire il viaggio di più persone sullo stesso percorso.

5.4 Quando il supporto contiene sia un biglietto Metro-treno-RER che un pass (vedi articolo 4.5), l'abbonamento viene convalidato in via prioritaria il giorno e nelle aree di validità dello stesso. Nessun biglietto Metro-Treno-RER viene quindi detratto.

5.5 Ile-de-France Mobilités non garantisce l'uso di biglietti magnetici in tutte le stazioni a causa dell'impiego di nuovi validatori e distributori di biglietti completamente telematici. Di conseguenza, i biglietti magnetici possono essere utilizzati come ultima risorsa in assenza di pass Navigo Easy o di un telefono compatibile.

6. CONTROLLO

6.1 In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il supporto contactless su cui è caricato il biglietto Metro-Treno-RER convalidato all'ingresso e, se necessario, deve essere in grado di giustificare il suo diritto alla tariffa ridotta.

In caso di controllo di un biglietto caricato per telefono, il Titolare deve presentare il suo telefono, con NFC attivato, davanti all'apparecchiatura di controllo.

6.2 La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 5) e/o delle regole di utilizzo del biglietto Metro-treno-RER (articolo 2) o l'impossibilità di giustificare il proprio diritto a una tariffa ridotta, comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3 In caso di mancato pagamento al Vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7. SERVIZI POST-VENDITA

7.1 Rimborso

Il biglietto Metro-Treno-RER non è né modificabile né rimborsabile, anche in caso di errore di acquisto.

7.2 Smarrimento/furto

In caso di smarrimento/furto del supporto contactless, i biglietti Metro-Treno-RER persi in questa occasione non vengono né sostituiti né rimborsati.

7.3 Malfunzionamento del pass senza contatto

In caso di malfunzionamento dell'abbonamento Navigo Easy, non può essere proposta alcuna sostituzione del/i Metro-Treno-Biglietti RER.

Fare riferimento alle CGSU del pass Navigo Easy, articolo 5;

7.4 Biglietto caricato sul telefono o sullo smartwatch

In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida di questo biglietto con questo telefono. La richiesta di cancellazione è possibile solo dall'applicazione. Il rimborso verrà quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

Maggiori informazioni sulle regole di servizio post-vendita del biglietto Metro-Treno-RER caricato sul telefono o sull'orologio connesso sono disponibili nelle Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, parte "Servizio post-vendita".

8. TERMINI DI UTILIZZO DEL SUPPORTO

Il Titolare si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto, disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI

La vendita di biglietti Metro-Treno-RER su supporti contactless non raccoglie dati personali specifici.

L'acquisto e la gestione sono supportati da un supporto per il quale i dati sono memorizzati e inquadrati come parte del supporto.

I dati raccolti relativi ai media sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione di pacchetti e supporti. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il biglietto. Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo di ciascun supporto disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr :

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Easy

Termini e condizioni del telefono come supporto per biglietto Android

Termini e condizioni per l'utilizzo del telefono come supporto per biglietto iPhone

10. MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités e i Vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.

[1] L'elenco delle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto è disponibile su iledefrance-mobilites.fr