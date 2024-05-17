Condizioni generali di utilizzo (CGU) di un telefono Android per l'acquisto di un biglietto di trasporto

1 DEFINIZIONI

1.1 Utente: Persona che utilizza un telefono Android per l'acquisto di biglietti di trasporto

1.2 Servizio o servizio di acquisto : servizio di acquisto di biglietti di trasporto creato e gestito da Île-de-France Mobilités e offerto in applicazioni mobili.

1.3 Telefono : telefono NFC compatibile con il Servizio Acquisti e sul quale è installata una delle Applicazioni che offrono il Servizio.

1.4 Applicazione : applicazione mobile che offre il Servizio Acquisti.

Elenco delle applicazioni: Île-de-France Mobilités e applicazioni dei rivenditori ufficiali* dei biglietti Île-de-France Mobilités.

*Applicazioni sotto contratto con Île-de-France Mobilités per la distribuzione digitale di biglietti di trasporto pubblico sulla rete Ile-de-France. L'elenco completo dei rivenditori ufficiali è disponibile sul sito www.iledefrance-mobilites.fr.

1.5 Elemento sicuro: componente del telefono dell'utente che consente di memorizzare in modo sicuro i biglietti di trasporto.

1.6 Orologio: orologio connesso compatibile con l'Ufficio Acquisti, che consente di conservare i biglietti di trasporto in modo sicuro.

1.7 Applicazione My Navigo Tickets: applicazione complementare per memorizzare i biglietti di trasporto in modo sicuro.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: soluzione di autenticazione su cui l'utente deve identificarsi per accedere a determinate funzioni del servizio acquisti.

1.9 Account: account cliente dell'utente nei servizi Île-de-France Mobilités

1.10 Navigo Pass: carta contactless rilasciata da Île-de-France Mobilités come supporto per biglietti. Disponibile in diverse versioni: pass Navigo personalizzato a nome del titolare, pass Navigo Discovery, pass Navigo Easy

1.11 Vettori: si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

1.1 Convivenza: biglietti di trasporto o contratti diversi si riferisce alla possibilità di caricare diversi biglietti o contratti sullo stesso telefono. Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2 PRESENTAZIONE E CONDIZIONI PER OTTENERLO

2.1 Presentazione dell'Ufficio Acquisti

2.1.1 Il servizio acquisti consente di acquistare biglietti di trasporto dell'Île-de-France su un telefono NFC compatibile per:

- Caricarli in un pass Navigo,

- Caricarli in un telefono o orologio collegato e convalidare con.

2.1.2 Il Servizio consente inoltre di consultare il saldo delle biglietti disponibili nel telefono, nell'orologio o in un pass Navigo.

2.1.3 Il Servizio consente inoltre di caricare in un pass Navigo:

- Un pacchetto precedentemente sottoscritto o che è stato oggetto di un servizio post-vendita (sospensione, attivazione, rinnovo, recupero, risoluzione, modifica delle zone),

- Diritti tariffari "Sconto 50%", "Solidarietà 75%" o "Solidarietà gratuita"

2.1.4 I biglietti di trasporto possono essere caricati nella scheda SIM o nel telefono (Secure Element o app My Navigo Tickets), nell'orologio connesso o in un pass Navigo.

2.1.5 Il Servizio Acquisti è di proprietà di Île-de-France Mobilités ed è distribuito da Île-de-France Mobilités.

2.2 Biglietti disponibili per l'acquisto con il Servizio

2.2.1 Lest biglietti disponibili per l'acquisto da un'Applicazione dipendono dal supporto in cui verranno caricati i biglietti:

In un telefono o smartwatch:

Pacchetto Navigo Week e Navigo Month tutte le zone

Servizio Navigo Liberté + per telefono* (esclusi i minori)

Pass giornaliero Navigo

Biglietto RoissyBus

Pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto Fête de la Musique

Pacchetto Paris Tour 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni

Biglietto Bus-Tram

Biglietto metro-treno-RER

Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti

In un Navigo Pass o Discovery Navigo:

Pacchetto Navigo Week e Navigo Month tutte le zone

Pass giornaliero Navigo

Pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto Fête de la Musique

Pacchetto Paris Tour 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni

In un Navigo Easy Pass:

Pass giornaliero Navigo

Biglietto RoissyBus

Pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto Fête de la Musique

Pacchetto Paris Tour 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni

Biglietto Bus-Tram

Biglietto metro-treno-RER

Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti

La "convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi si riferisce alla possibilità di caricare diversi biglietti o contratti sullo stesso telefono.

Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2.2.2 Il Servizio Acquisti consente di caricare con un Telefono i seguenti biglietti in un pass Navigo con un profilo di Trasporto Solidale valido:

- Tutti i pacchetti che danno diritto al prezzo "Sconto 50%", "Solidarietà 75%" o "Solidarietà gratuita"

- Pass Navigo Giorno 1-5

- Pacchetto anti-inquinamento, pacchetto Fête de la Musique

2.3 CGUV

2.3.1 Gli elenchi dei biglietti disponibili per l'acquisto con il Servizio sono soggetti a modifiche e possono essere consultati sul sito web di Île-de-France Mobilités alla voce "Tariffe".

2.3.2 Le Condizioni generali di vendita e di utilizzo dei biglietti (CGUV) sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités alla voce Biglietti e tariffe.

2.3.3 Le regole di corrispondenza e le coincidenze autorizzate dalla strada pubblica sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités, al seguente link: Regole di corrispondenza e collegamenti con strade pubbliche | Île-de-France Mobilités

2.4 Pagamento

2.3.1 Per il pagamento del biglietto di trasporto, l'utente deve disporre di una carta di credito e inserire un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la prova di acquisto. Questo indirizzo è precompilato se l'Utente è autenticato su Île-de-France Mobilités Connect.

2.3.2 A seconda del cellulare, l'utente può anche pagare i suoi biglietti di trasporto con Apple Pay o Samsung Pay

2.5 Prerequisiti per la compatibilità del telefono con l'Ufficio Acquisti

2.5.1 Per utilizzare il Servizio di Acquisto, l'utente deve disporre di un telefono compatibile e caricare un'Applicazione che offre il Servizio di Acquisto.

2.5.2 Per caricare un pass Navigo, la maggior parte dei telefoni Android NFC dalla versione Android 6.0 in poi sono compatibili.

2.5.3 Per caricare i biglietti nel telefono e convalidare con, l'utente deve disporre di uno dei seguenti telefoni Android NFC:

Telefoni Samsung Galaxy con un elemento sicuro (elencato sul sito Web Samsung) e con Android 6.0 o versioni successive;

Telefono NFC con Android 8.0 o versioni successive;

Per utilizzare questo servizio, è necessario un passaggio di installazione (vedere §2.6).

Altri modelli di telefoni Android NFC consentono di caricare biglietti nel telefono a condizione che si disponga di una scheda SIM Orange o Sosh in cui il servizio è stato installato prima del 01/12/2020.

La funzione di caricamento biglietto nel telefono non è disponibile su iOS.

2.5.4 Per caricare i biglietti in un orologio connesso e convalidare con esso, l'utente deve utilizzare l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités e disporre di un orologio connesso Samsung Galaxy Watch modello 4 o superiore.

Per utilizzare questo servizio, è necessario un passaggio di installazione (vedere §2.6)

2.5.5 L'elenco dei telefoni compatibili con il Servizio Acquisti è disponibile su https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone

2.6 Installazione del Servizio per caricare biglietti

2.6.1 Per caricare i biglietti in un telefono e conservarli in modo sicuro, il Servizio Acquisti richiede un'installazione specifica.

In precedenza, l'utente deve aver caricato la versione più recente dell'Applicazione sullo store e quindi attivare NFC e assicurarsi di avere accesso alla rete.

Dalla schermata iniziale di acquisto, l'utente seleziona Acquista >Sul mio telefono e l'app guida l'utente attraverso i passaggi successivi:

- Verificare la compatibilità del telefono,

- Installare un'applicazione aggiuntiva, se necessario: "Biglietto contactless" o "I miei biglietti Navigo",

- Finalizzare l'installazione che prepara il telefono per poter caricare i biglietti di trasporto.

L'App guida l'utente e visualizza le informazioni nel caso in cui il telefono non sia compatibile.

2.6.2 Per caricare i biglietti in un orologio e conservarli in modo sicuro, il Servizio acquisti richiede un'installazione specifica.

L'Utente deve caricare l'ultima versione dell'applicazione Île-de-France Mobilités, attivare l'NFC dell'orologio, associarlo al suo telefono e selezionare Acquista > sul mio Samsung Galaxy Watch.

L'applicazione guida l'Utente a procedere all'installazione sull'Orologio delle due applicazioni Île-de-France Mobilités e Contactless Ticket.

L'orologio viene utilizzato per consultare i biglietti e convalidarli. L'acquisto viene sempre effettuato dall'applicazione Île-de-France Mobilités sul telefono.

2.7 Condizioni d'uso

2.7.1 Un telefono/orologio non caricato con un biglietto di trasporto non è un biglietto di trasporto. Per viaggiare, l'utente deve aver precedentemente caricato un biglietto di trasporto rispettando le condizioni specifiche di questo biglietto di trasporto in termini di ambito di utilizzo e periodo di validità (cfr. CGVU del biglietto di trasporto).

2.7.2 Per viaggiare, l'utente deve convalidare il suo biglietto di trasporto apponendo il suo telefono con lo schermo acceso e l'NFC attivato o il suo orologio o pass Navigo sui dispositivi di convalida dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e / o sale nel veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e all'uscita, pena la violazione.

27.3 Quando i biglietti sono memorizzati nell'app My Navigo Tickets, è necessaria una connessione regolare al servizio. Questa connessione non ha conseguenze per l'utente ma richiede solo che il telefono acceda alla rete.

Se questa connessione non può essere completata di recente, la convalida potrebbe non riuscire e l'utente dovrà ristabilire la connessione prima di viaggiare.

2.7.4 Durante un controllo, il telefono deve essere presentato con lo schermo acceso e NFC attivato davanti all'apparecchiatura di controllo; l'orologio deve essere presentato NFC attivato di fronte all'apparecchiatura di controllo.

2.7.5 In mancanza di un biglietto di trasporto convalidato, l'utente è responsabile di un risarcimento forfettario in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

2.7.6 Durante un controllo con un pacchetto Navigo Month, Navigo Week o Navigo Liberté +, all'utente può essere chiesto di visualizzare nella Mobile App la sua foto e la data di nascita registrata in Île-de-France Mobilités Connect e di presentare un documento di identità.

2.7.7 Qualsiasi uso fraudolento del Servizio Acquisti (falsificazione, contraffazione, utilizzo del Telefono da parte di terzi), rilevato durante un'ispezione può dar luogo a procedimenti giudiziari. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

2.7.8 Tutte le Applicazioni che offrono il Servizio Acquisti consentono di consultare i biglietti caricati nel Telefono, indipendentemente dall'Applicazione utilizzata per acquistare i biglietti. D'altra parte, solo l'applicazione Île-de-France Mobilités consente di consultare i biglietti caricati nel Samsung Galaxy Watch e solo l'applicazione Île-de-France Mobilités consente di caricare un contratto Navigo Liberté +, consultare il monitoraggio dei consumi o gestire il contratto.

3 CAMBIO DI TELEFONO O SIM CARD

3.1 Presentazione

3.1.1 In caso di cambio di telefono, alcune Applicazioni1, per avviare l'applicazione Île-de-France Mobilités, consentono di trasferire i biglietti caricati da un telefono a un altro telefono e per questo si basano su meccanismi di backup e ripristino o ricostituzione.

3.1.2 I meccanismi di backup, ripristino, ricostituzione sono possibili solo tra telefoni Android compatibili con il servizio.

3.1.3 I meccanismi di backup, ripristino e ricostituzione devono essere autenticati su Île-de-France Mobilités Connect.

3.1.4 I meccanismi di backup, ripristino, ricostruzione non sono possibili per i biglietti caricati in un Samsung Galaxy Watch.

3.2 Associazione del telefono all'account

1.2.1 Per beneficiare appieno dei meccanismi descritti nel presente capitolo, l'Utente deve associare il proprio Telefono al proprio account Île-de-France Mobilités dal menu Il mio spazio > I miei supporti.

3.3 Backup del biglietti

3.3.1 La funzione di salvataggio dei biglietti caricati in un telefono è accessibile sul telefono dal servizio post-vendita Contattaci > Il mio telefono > Voglio salvare i miei biglietti.

3.3.2 L'operazione di backup dei biglietti comporta la cancellazione dei biglietti presenti nel Telefono.

3.3.3 La funzione di backup biglietti è possibile per i biglietti caricati su una scheda SIM, nell'elemento sicuro del telefono o nell'applicazione My Navigo Tickets.

3.3.4 La funzione di backup consente di salvare tutti i biglietti caricati nel telefono.

3.4 Ripristino del biglietti

3.4.1 Il ripristino di biglietti consiste nel caricare in un Telefono Android compatibile con il Servizio i biglietti precedentemente sottoposti a backup dall'Utente.

3.4.2 Il ripristino di biglietti è possibile solo su un telefono con un elemento sicuro o nell'applicazione My Navigo Tickets.

3.4.3 La funzione di ripristino dei biglietti caricati in un telefono è accessibile sul telefono dal servizio post-vendita Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio supporto

3.5 Ricostituzione

3.5.1 Se non c'è stato alcun backup e il vecchio Telefono non è più disponibile, l'Applicazione procederà solo a una ricostruzione dei biglietti idonei sul nuovo Telefono, a condizione che l'Utente abbia precedentemente collegato il suo Telefono al suo Account.

3.5.2 In conformità con le CGSU delle biglietti, solo i pacchetti Navigo Month, Navigo Week e Navigo Liberté + possono essere ricostituiti su un telefono compatibile.

3.5.3 La funzione di ricostruzione dei biglietti caricati in un telefono è accessibile sul telefono dalla sezione post-vendita Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio supporto

3.6 Cambio della scheda SIM

3.6.1 Quando l'utente deve cambiare il suo telefono mentre ha ancora biglietti o piani sulla sua carta SIM:

(i) Se il nuovo telefono è compatibile con il Servizio, l'utente può utilizzare la sua carta SIM nel nuovo Telefono, installare l'App1 e il Servizio di acquisto per poter visualizzare e continuare a utilizzare i suoi biglietti e quindi acquistarne di nuovi.

(ii) Se il nuovo telefono è compatibile con il Servizio e ha ancora il vecchio telefono, l'Utente può avviare un backup dei biglietti caricati sulla sua carta SIM e quindi ripristinarli sul suo nuovo telefono (nell'Elemento sicuro o nell'applicazione My Navigo Tickets).

(iii) Se il nuovo telefono non è compatibile con il servizio, al fine di non perdere i suoi biglietti e pacchetti, è necessario completare i biglietti e i piani validi disponibili mantenendo la carta SIM nel vecchio telefono.

3.7 Cancellazione dell'applicazione mobile

3.7.1 La disinstallazione dell'Applicazione che offre il servizio di acquisto o la cancellazione dei suoi dati non comporta la perdita dei biglietti di trasporto caricati nella carta SIM o nell'elemento sicuro del Telefono).

3.8 Cancellazione dell'applicazione My Navigo Tickets

La cancellazione, la disinstallazione dell'applicazione My Navigo Tickets o la cancellazione dei suoi dati comporta la perdita dei biglietti di trasporto caricati in questa applicazione.

I biglietti smarriti non vengono né sostituiti né rimborsati.

Quando i biglietti vengono caricati nell'applicazione My Navigo Tickets, vengono presentati messaggi informativi all'utente (nell'applicazione che offre l'acquisto di biglietti) per avvisarlo di non eliminare l'applicazione My Navigo Tickets o i suoi dati, pena la perdita dei biglietti presenti.

4 SERVIZIO POST-VENDITA

4.1 Per il servizio post-vendita relativo ai biglietti di trasporto, fare riferimento alle CGSU dei relativi biglietti di trasporto disponibili sul https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.2 Per inviare una richiesta al servizio clienti dall'Applicazione, l'utente deve essere autenticato su Île-de-France Mobilités Connect.

Nell'applicazione Île-de-France Mobilités, questo servizio è accessibile nella sezione "Contattaci" della schermata iniziale del servizio Acquisti o su My Space/Navigo Liberté + per i clienti del servizio Navigo Liberté + per telefono.

4.3 Prova d'acquisto

4.3.1 Per ogni acquisto di biglietto effettuato con un'Applicazione sul Telefono, viene inviata una prova di acquisto all'indirizzo e-mail inserito durante l'acquisto.

4.3.2 L'utente deve essere autenticato su Île-de-France Mobilités Connect al momento dell'acquisto per ricevere una prova di acquisto personalizzata con il suo nome e cognome.

4.3.3 Per i pass Navigo Month e Weekly caricati su un pass Navigo (ad eccezione del pass Navigo Discovery), il certificato di contratto che consente il rimborso da parte del datore di lavoro è disponibile anche da https://www.iledefrance-mobilites.fr/je-gere-ma-carte.

4.3.4 Per il contratto Navigo Liberté+, la prova di mobilità e le fatture sono disponibili su Mon espace/Navigo Liberté + nell'applicazione Ile-de-France Mobilités.

4.4 Accesso al servizio post-vendita

4.4.1 Per un biglietto di trasporto caricato su un Telefono o Orologio, l'utente può eseguire automaticamente determinate operazioni dall'Applicazione o, se necessario, inviare una richiesta al servizio clienti.

4.4.2 In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul Telefono, l'utente può prima contattare un agente presso la stazione che può verificare la presenza di un biglietto valido nel telefono.

4.4.3 Per ottenere assistenza su un biglietto di trasporto o un diritto a uno sconto caricato in un pass Navigo con un telefono, l'utente deve contattare i punti vendita abituali per un pass Navigo (sportelli, sportelli e agenzie).

4.4.4 In caso di difficoltà a ricaricare un biglietto in un pass Navigo con il telefono, l'Applicazione offre una sezione che consente l'elaborazione automatica che comporta il caricamento del biglietto o l'annullamento del pagamento.

4.5 Annullamento e rimborso dei pacchetti non utilizzati

4.5.1 L'annullamento dei pacchetti caricati su un telefono o un orologio è possibile solo dalle Applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto.

4.5.2 Se la richiesta viene effettuata prima dell'inizio della validità del pacchetto, il pacchetto viene annullato telefonicamente e il rimborso viene effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

4.5.3 Se la richiesta viene effettuata durante la validità del pacchetto, la richiesta di rimborso deve essere accompagnata dalla prova di annullamento relativa al motivo invocato dal titolare (congedo per malattia, certificato del datore di lavoro di licenziamento o cambiamento forzato di luogo di lavoro). Il rimborso viene effettuato sulla carta di credito utilizzata al momento dell'acquisto.

4.6 Smarrimento/furto del telefono o dell'orologio

4.6.1 In caso di smarrimento o furto del Telefono, se l'Utente ha collegato il suo Telefono al suo Account e dispone di un Telefono compatibile, può avviare la ricostituzione di pacchetti e contratti idonei (vedi §3.5).

4.6.2 Se il nuovo telefono non è compatibile con il servizio, o se il telefono non è stato associato all'account dell'utente, o se è un orologio, solo i pacchetti Navigo Month e Navigo Week possono essere rimborsati in tutto o in parte alle seguenti condizioni:

i. Il rimborso è completo se la dichiarazione di smarrimento o furto viene effettuata entro i primi 10 giorni del mese di validità (pacchetto Navigo Month) o entro i primi 2 giorni della settimana di validità (pacchetto Navigo Week) o prima dell'inizio della validità.

ii. Il rimborso è parziale (50%) se la dichiarazione di smarrimento o furto viene effettuata tra l'11 e il 20 del mese di validità (pacchetto Navigo Month) o il mercoledì e il giovedì della settimana di validità (pacchetto Navigo Week).

iii. Il rimborso del pass non è più possibile dal 21 del mese di validità (pacchetto Navigo Month) o dal venerdì della settimana di validità (pacchetto Navigo Week).

4.6.3 L'utente può richiedere un eventuale rimborso dei suoi pacchetti a seguito della perdita o del furto del telefono dall'Applicazione o dalla pagina https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav.

4.7 Malfunzionamento del telefono o dell'orologio

4.7.1 Indipendentemente dal biglietto caricato sul telefono o sull'orologio connesso, in caso di malfunzionamento durante la convalida, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida con questo telefono / orologio in anticipo. La richiesta di cancellazione del biglietto è possibile solo sul Telefono che ospita i biglietti nell'Applicazione che offre il servizio di acquisto.

Una volta che la cancellazione del biglietto è effettiva, il rimborso viene effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

4.7.2 Per altri casi di malfunzionamento del Telefono o dell'Orologio, i biglietti caricati sul telefono o sull'Orologio non saranno né sostituiti né rimborsati.

4.7.3 Le regole per il rimborso dei biglietti caricati su un telefono sono definite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ogni biglietto disponibile su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.8 Limitazione del numero di rimborsi per i biglietti caricati su un telefono

Il numero di rimborsi di biglietti è limitato a tre all'anno per un cliente, indipendentemente dal biglietto che è stato rimborsato.

Le richieste di rimborso del pacchetto prima dell'inizio della loro validità non vengono conteggiate ai fini di questo limite.

5 EVOLUZIONE DELL'UFFICIO ACQUISTI

Ile-de-France Mobilités potrebbe dover modificare il servizio acquisti o attuarne il ritiro.

6 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'utilizzo del Servizio acquisti, Île-de-France Mobilités, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a raccogliere e trattare i dati personali che vi riguardano. Questo trattamento viene effettuato in conformità con le normative vigenti ed è stato registrato nel registro dei trattamenti tenuto dal responsabile della protezione dei dati nominato da Île-de-France Mobilités.

6.1 Quali dati vengono raccolti?

6.1.1 Autorizzazioni per accedere ai dati personali contenuti nel telefono

Per poter utilizzare il Servizio Acquisti offerto nell'Applicazione, Île-de-France Mobilités deve accedere ai seguenti dati personali. L'autorizzazione è richiesta quando si utilizza il servizio:

- Utilizzare la fotocamera e il video per consentire lo scatto puntuale di una fotografia al fine di associarla a chi indossa il biglietto di trasporto. La fotocamera e il video non vengono mai utilizzati per altri scopi.

- Accedere a foto, contenuti multimediali, file per consentire l'associazione di una fotografia esistente al portatore del biglietto di trasporto e la memorizzazione di questa fotografia. Gli elementi vengono memorizzati in una directory specifica dell'applicazione. I dati esistenti in altre rubriche del telefono non vengono visualizzati o trasferiti.

6.1.2 Dati personali raccolti da Île-de-France Mobilités

I dati raccolti sono i seguenti:

- Nell'ambito della verifica dell'idoneità del telefono e dello sviluppo di statistiche: alcune caratteristiche tecniche del telefono (modello del telefono, versione del sistema operativo) e il numero di serie dell'elemento sicuro (SIM o telefono)

- Come parte della creazione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect: il tuo cognome, nome, e-mail e data di nascita (se applicabile) che verranno utilizzati per identificarti e personalizzare il rapporto con il cliente.

- Come parte dell'utilizzo del servizio: numero del pass Navigo o identificativo tecnico dell'elemento sicuro o dell'applicazione My Navigo Tickets. Se effettui i tuoi acquisti in modalità connessa, questi dati sono associati alle informazioni del tuo account Île-de-France Mobilités Connect.

- Nell'ambito dell'elaborazione degli atti di assistenza post-vendita: alcune caratteristiche tecniche del telefono (modello di telefono, versione del sistema operativo), numero del pass Navigo o identificatore tecnico dell'elemento sicuro, gli ultimi 3 eventi di convalida del supporto di ticketing dell'utente (pass Navigo o supporto NFC) ed eventuali allegati.

6.1.3 Dati personali raccolti dai Vettori

I dati relativi ai viaggi sono necessariamente e obbligatoriamente raccolti dai Vettori interessati durante la convalida del supporto telefonico e del pass Navigo e sono oggetto di un trattamento il cui scopo è la gestione di tali dati, in particolare per l'individuazione di frodi. I responsabili di questo trattamento sono i Vettori dell'Île-de-France, ciascuno per quanto lo riguarda. Île-de-France Mobilités non è il destinatario di questi dati di convalida.

Inoltre, i dati di viaggio anonimizzati vengono comunicati a Île-de-France Mobilités al fine di effettuare analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto.

6.2 Perché vengono raccolti i dati?

6.2.1 I dati personali raccolti durante l'utilizzo dell'account Île-de-France Mobilités Connect sono destinati a:

- Elaborare le vostre richieste e domande attraverso il modulo di contatto,

- Creare e gestire il tuo account.

6.2.2 I dati personali raccolti durante l'utilizzo del Servizio Acquisti sono destinati a:

- Testare la compatibilità dell'apparecchiatura dell'utente con il servizio;

- Installare la funzione nel telefono;

- Elaborare ed eseguire acquisti di biglietti di trasporto;

- Elaborare le richieste di assistenza post-vendita;

- Rilevare e affrontare le frodi;

T Condurre sondaggi sulla soddisfazione del servizio.

6.2.3 I dati personali raccolti durante l'utilizzo del Servizio Post-Vendita hanno lo scopo di evadere le richieste di assistenza post-vendita.

6.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi dati sono leciti?

Ai sensi dell'articolo 6.1 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche relative all'informatica, ai file e alle libertà, la raccolta e il trattamento di questi dati sono legittimi per i seguenti motivi:

- L'esecuzione del contratto che costituisce l'implementazione di un account Île-de-France Mobilités Connect,

- L'esecuzione del contratto che costituisce l'utilizzo del tuo biglietto di trasporto dell'Ufficio Acquisti,

- L'esecuzione di una missione relativa all'esercizio dei pubblici poteri di cui Île-de-France Mobilités è investita per l'elaborazione di statistiche.

6.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

I dati personali raccolti per l'utilizzo dell'account Île-de-France Mobilités Connect sono conservati fino alla chiusura del tuo account, che può avvenire su semplice richiesta di cancellazione dell'account da parte tua.

I dati raccolti per l'Ufficio Acquisti sono conservati per la gestione dell'accesso al servizio e per la gestione di controversie e frodi durante il periodo legale di prescrizione.

I dati raccolti dal Servizio Post-Vendita vengono conservati per tutta la durata della risoluzione del problema e poi per un anno per identificare i rischi di rinnovo di un problema su un supporto o un account e risolverlo più rapidamente.

Alcuni di questi dati possono essere archiviati al fine di stabilire la prova di un diritto o di un contratto o quando obblighi legali o regolamentari lo richiedono. Questi dati possono essere archiviati solo per il tempo necessario per adempiere a tali obblighi legali o regolamentari o per un periodo non superiore al termine di prescrizione legale.

6.5 Chi può accedere ai dati?

I dati raccolti direttamente o indirettamente da Île-de-France Mobilités sono necessari per questo trattamento e sono destinati ai servizi competenti di Île-de-France Mobilités e ai suoi fornitori di servizi nell'esercizio delle loro missioni.

I dati di vendita raccolti durante l'utilizzo del Servizio Acquisti per ricaricare un pass Navigo vengono trasmessi a Comutitres S.A.S, responsabile della gestione clienti dei pass Navigo.

I dati raccolti dal Servizio Post-Vendita per rispondere alle richieste di un utente possono essere trasmessi al vettore per casi di risoluzione di malfunzionamenti e validazione.

I dati personali sono trattati principalmente all'interno dell'Unione Europea. Gli identificatori tecnici possono essere trasferiti negli Stati Uniti, in Corea (a seconda della configurazione tecnica del telefono utilizzato), per l'esecuzione di operazioni tecniche di verifica dell'idoneità, installazione, cancellazione e follow-up di malfunzionamenti tecnici dell'ufficio acquisti.

6.6 Quali sono i diritti degli utenti sui loro dati e come possono essere esercitati?

In conformità con le normative vigenti, hai il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e il diritto alla portabilità dei tuoi dati personali. Hai anche il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Puoi anche inviare direttive a Île-de-France Mobilités per definire le condizioni di utilizzo, conservazione e comunicazione dei tuoi dati personali dopo la tua morte.

Se si desidera esercitare tali diritti, relativi ai dati raccolti dall'Ufficio acquisti, è sufficiente effettuare una richiesta allegando una copia di un documento di identità all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – All'attenzione del DPO - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi o via e-mail all'indirizzo [email protected]

Per quanto riguarda i dati di convalida dei biglietti di trasporto, tutti i diritti biglietto delle normative vigenti sono esercitati con i vettori.

Se sei un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il tuo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

7 MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sui mezzi di comunicazione appropriati implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore corrispondente all'applicazione utilizzata.

8 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'USO

Île-de-France Mobilités e i Vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.